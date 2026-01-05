Para acompanhar o café

Vai um biscoitinho aí? Confira uma receita fácil para fazer em casa

O biscoito de leite condensado decorado com ganache de chocolate é uma dica do HZ para deixar o café da tarde especial

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:40

A receita do biscoito de leite condensado rende em média 20 porções Crédito: Marca Piracanjuba

Esse tempinho chuvoso em pleno verão capixaba pede uma guloseima no lanche da tarde, concorda? E se você adora um biscoito caseiro, aqui vai a dica do HZ para acompanhar o seu café: biscoito de leite condensado com ganache de chocolate.

A receita rende aproximadamente 20 biscoitinhos e o passo a passo dessa preparação você acompanha abaixo.

Biscoito de leite condensado

Ingredientes:

Biscoito



200g de manteiga sem sal



1 caixinha (395g) de leite condensado



10 colheres (sopa) de creme de leite



1 pitadinha de sal



2 xícaras de farinha de trigo



2 xícaras de amido de milho



Cobertura

180g de chocolate ao leite



Restante do creme de leite



Modo de preparo:



Misture muito bem, com as mãos, a manteiga, o leite condensado, o creme de leite, o sal, a farinha de trigo e o amido de milho, até formar uma massinha. Se necessário, acrescente um pouco mais de amido. Coloque a massa dentro de um saquinho plástico e abra com um rolo. Em seguida, leve para a geladeira e deixe por 30 minutos.

Após esse tempo. você pode cortar a massa com o recipiente que tiver em casa, como um mini copo ou uma xícara pequena.

Forre uma assadeira com papel-manteiga e disponha as rodelinhas de massa. Leve para assar em forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 25 ou 30 minutos.

Derreta o chocolate e misture com um pouco de creme de leite. Mergulhe a metade de cada biscoito nessa ganache para decorá-lo.



Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

