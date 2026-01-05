Editorias do Site
Vai um biscoitinho aí? Confira uma receita fácil para fazer em casa

O biscoito de leite condensado decorado com ganache de chocolate é uma dica do HZ para deixar o café da tarde especial

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:40

Biscoito de leite condensado
A receita do biscoito de leite condensado rende em média 20 porções Crédito: Marca Piracanjuba

Esse tempinho chuvoso em pleno verão capixaba pede uma guloseima no lanche da tarde, concorda? E se você adora um biscoito caseiro, aqui vai a dica do HZ para acompanhar o seu café: biscoito de leite condensado com ganache de chocolate

A receita rende aproximadamente 20 biscoitinhos e o passo a passo dessa preparação você acompanha abaixo.

Biscoito de leite condensado 

Ingredientes:

  • Biscoito
  • 200g de manteiga sem sal 
  • 1 caixinha (395g) de leite condensado 
  • 10 colheres (sopa) de creme de leite 
  • 1 pitadinha de sal
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 2 xícaras de amido de milho
  • Cobertura
  • 180g de chocolate ao leite
  • Restante do creme de leite 

Modo de preparo:

  1. Misture muito bem, com as mãos, a manteiga, o leite condensado, o creme de leite, o sal, a farinha de trigo e o amido de milho, até formar uma massinha. Se necessário, acrescente um pouco mais de amido.
  2. Coloque a massa dentro de um saquinho plástico e abra com um rolo. Em seguida, leve para a geladeira e deixe por 30 minutos.
  3. Após esse tempo. você pode cortar a massa com o recipiente que tiver em casa, como um mini copo ou uma xícara pequena.
  4. Forre uma assadeira com papel-manteiga e disponha as rodelinhas de massa. Leve para assar em forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 25 ou 30 minutos.
  5. Derreta o chocolate e misture com um pouco de creme de leite. Mergulhe a metade de cada biscoito nessa ganache para decorá-lo.

Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

