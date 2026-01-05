Vai um biscoitinho aí? Confira uma receita fácil para fazer em casa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:40
Esse tempinho chuvoso em pleno verão capixaba pede uma guloseima no lanche da tarde, concorda? E se você adora um biscoito caseiro, aqui vai a dica do HZ para acompanhar o seu café: biscoito de leite condensado com ganache de chocolate.
A receita rende aproximadamente 20 biscoitinhos e o passo a passo dessa preparação você acompanha abaixo.
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
