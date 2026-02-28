Briga

Milena e Jonas trocam farpas na presença de Dilsinho no BBB 26

Durante momento de descontração e interação com os brothers, Dilsinho presenciou uma troca de farpas entre Milena Moreira e Jonas Sulzbach

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 12:39

O cantor de pagode Dilsinho se apresentou no BBB 26 (Globo) na festa de sexta-feira (27) e, durante momento de descontração e interação com os brothers, presenciou uma troca de farpas entre Milena Moreira e Jonas Sulzbach.

Jonas e Milena trocaram farpas na festa do BBB Crédito: Reprodução @bbb

O gaúcho se prontificou para preparar drinques após pedido do cantor e ofereceu um copo para Samira Sagr. Amiga da loira, a recreadora infantil relembrou que, em festas passadas, Jonas havia negado bebida para a jovem e que só estava sendo solícito porque ela ganhou a liderança.

Jonas comentou com Dilsinho que, na festa anterior, Milena jogou fora todas as bebidas. Os dois brothers começaram a se alfinetar na frente do cantor, que mostrou espanto. "Rapaz... É muita coisa acontecendo. Meu Deus do céu", exclamou.

Babu Santana também alfinetou rivais quando, durante a tour de Dilsinho pela casa, relembrou que a xepa estava sem alho. Durante o dia, as compras de mercado foram motivo de treta.

A atriz Solange Couto fez coro à fala do aliado e completou: "a gente é ruim e faz comida cheirosa, ainda que com sal e louro".

