'Eu te dei uma rasteira', confirma Marciele para Breno no BBB 26

Brother foi tirar satisfação com a paraense após ser apontado por ela como traidor. Sister afirmou que não se arrepende de suas atitudes

Publicado em 3 de março de 2026 às 10:16

A paraense Marciele Albuquerque e o biólogo Breno Corã discutiram a relação após o Sincerão de segunda-feira (2) no BBB 26 (Globo). A sister elegeu o emparedado como a pessoa mais traidora no jogo e ele foi tirar satisfações.

A paraense citou três momentos nos quais ela se sentiu traída pelo mineiro. O primeiro foi durante a prova do líder vencida por Maxiane, quando Breno a eliminou da disputa após falar que ela era prioridade dele.

O segundo motivo foi o fato de que o Breno contava para Marcelo alguns assuntos que a sister levava para ele e pedia para não dividir com o amigo. Já o terceiro momento foi quando ele contou para outras pessoas que o grupo de Marciele iria votar em Solange Couto.

Breno a confrontou e citou outros episódios no jogo nos quais a cunhã não foi parceira dele, como uma vez em que ela contou o voto dele para pessoas que não eram aliadas do biólogo.

A sister abriu para o mineiro que não sentia mais que ele era leal à ela e ele rebateu, dizendo que ela poderia ter falado isso antes de ter traído ele durante a última prova do líder de resistência.

"O que você quer que eu fale? 'Breno, eu te dei uma rasteira?' É isso, Breno, eu te dei uma rasteira. Tá bom pra você?", admitiu a sister, de forma debochada. Ao encerrar a conversa, Marciele ainda deixou claro que não se arrependeu de suas atitudes.

Na ocasião, a sister e Maxiane não deixaram Breno e Marcelo se sentarem e descansarem na prova e, ao invés disso, permitiram que ambos fossem alvos constantes das consequências do jogo.

