Ana Paula x Babu

BBB 26: Ana Paula e Babu Santana batem boca após Sincerão

Sister questionou o veterano sobre episódio em que ele a eliminou da prova do anjo

Publicado em 3 de março de 2026 às 10:02

Ana Paula e Babu Santana discutem no BBB 26 Crédito: Reprodução Globoplay

O Sincerão desta segunda-feira (2) do BBB 26 (Globo) gerou um desentendimento entre os ex-aliados Ana Paula Renault e Babu Santana. Ambos intitularam um ao outro como a pessoa mais traidora dentro do jogo.

A sister relembrou o episódio em que o ator a eliminou da prova do anjo e justificou a escolha afirmando que fez um "uni, duni, tê". Ela também deixou claro que o grupo começou a ruir após o brother trocar de quarto sem maiores explicações.

"Tudo se concretizou quando você se utilizou do 'Uni, Duni, Tê'. Poderia mudar 'Babu Santana' para 'Babuni, Duni, Tê'. O maior traidor comigo e com minhas amigas, e com Juliano, é o senhor", ironizou a mineira.

Em sua fala, Babu afirmou que fez a jogada para que Ana Paula não manipulasse o jogo. Ele ainda debochou, afirmando que saiu do quarto porque acha a voz da sister irritante e as histórias dela chatas.

"Quando eu tirar você dessa casa, vai ser o maior alívio pra mim. [...] Pode vir pra cima", concluiu o ator.

Ao término da dinâmica, Ana Paula abordou Babu afirmando que não entendeu os argumentos dele e os dois começaram a bater boca na parte externa da casa. O ator afirmou que não participaria do roteiro que a loira, segundo ele, estava criando.

Ele ainda apontou que Ana Paula expulsou Chaiany do quarto após atrito entre as duas e que a mineira ficou "irritadinha" apenas porque ele a eliminou da prova. A sister rebateu, afirmando que ele mentiu quando disse que a escolheu aleatoriamente. Ela pontuou que esse tipo de jogo é feio e pequeno.

Com os ânimos exaltados, o brother chamou Ana Paula de comedora de cérebro e de patricinha de BH. Ele também pontuou que a loira é parte da burguesia enquanto ele veio do gueto organizado. A sister questionou a relevância disso dentro da casa do BBB.

Babu dobrou a aposta e ironizou uma fala anterior de Ana Paula: "Você é linda, rainha da beleza e do caos. Só porque é magra, loira e branca". A mineira reclamou do esvaziamento de pauta, mas o brother afirmou que a abordagem racial ao falar sobre ela fazia sentido dentro do jogo.

No quarto, em conversa com Milena, Ana Paula reconheceu que o discurso de Babu faz sentido, mas não condiz com a realidade da disputa entre os dois. ""O que ele aponta é um problema, existe isso sim, mas não tem a ver com nosso jogo aqui dentro", disse.

