Leandro Boneco desbanca Jordana e Milena e ganha apartamento

O baiano Leandro Rocha, conhecido na casa do BBB 26 (Globo) como Boneco, foi o primeiro participante a assegurar uma casa própria dentro do reality. Uma ação de patrocinador decidiu premiar um brother em comemoração aos 50 dias de programa.
No final da tarde, a casa foi dividida em três grupos e cada pessoa tinha que escolher um companheiro para disputar um apartamento. Ele se juntou a Babu Santana, Solange Couto, Chaiany e Gabriela.
A atriz foi escolhida como líder do grupo e, após um empate entre Boneco e Chaiany, ela selecionou o brother para seguir à segunda fase do jogo, que foi decidida na sorte. As escolhidas dos outros dois grupos foram Milena Moreira e Jordana Morais.
Perto das 22h, o trio foi levado para uma sala temática e cada um deveria escolher uma casa. O brother escolheu a moradia de número 1, que já estava listada como a resposta correta.
O artista não será o único premiado com um apartamento. Os participantes que forem líderes, tiverem uma festa personalizada e chegarem ao Top 10 do programa também serão contemplados com uma casa própria.
Confira os grupos e votos de casa pessoa.
**Grupo 1 - líder: Samira**
Ana Paula Renault: Milena
Breno: Milena
Juliano: Breno
Samira: Milena
**Grupo 2 - líder: Solange Couto**
Babu: Boneco
Chaiany: Gabriela
Gabriela: Chaiany
Boneco: Chaiany
Solange: Boneco
**Grupo 3 - líder: Jordana**
Cowboy: Jordana
Jonas: Jordana
Jordana: Marciele
Marciele: Jordana
