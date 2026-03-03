BBB 26

Leandro Boneco desbanca Jordana e Milena e ganha apartamento

Em comemoração pelos 50 dias de programa, brother não esconde a emoção ao conquistar o prêmio

Publicado em 3 de março de 2026 às 09:50

Leandro Boneco ganha primeiro apartamento do BBB 26 Crédito: Reprodução / Globo

O baiano Leandro Rocha, conhecido na casa do BBB 26 (Globo) como Boneco, foi o primeiro participante a assegurar uma casa própria dentro do reality. Uma ação de patrocinador decidiu premiar um brother em comemoração aos 50 dias de programa.

No final da tarde, a casa foi dividida em três grupos e cada pessoa tinha que escolher um companheiro para disputar um apartamento. Ele se juntou a Babu Santana, Solange Couto, Chaiany e Gabriela.

A atriz foi escolhida como líder do grupo e, após um empate entre Boneco e Chaiany, ela selecionou o brother para seguir à segunda fase do jogo, que foi decidida na sorte. As escolhidas dos outros dois grupos foram Milena Moreira e Jordana Morais.

Perto das 22h, o trio foi levado para uma sala temática e cada um deveria escolher uma casa. O brother escolheu a moradia de número 1, que já estava listada como a resposta correta.

O artista não será o único premiado com um apartamento. Os participantes que forem líderes, tiverem uma festa personalizada e chegarem ao Top 10 do programa também serão contemplados com uma casa própria.

Confira os grupos e votos de casa pessoa.

**Grupo 1 - líder: Samira**

Ana Paula Renault: Milena

Breno: Milena

Juliano: Breno

Samira: Milena

**Grupo 2 - líder: Solange Couto**

Babu: Boneco

Chaiany: Gabriela

Gabriela: Chaiany

Boneco: Chaiany

Solange: Boneco

**Grupo 3 - líder: Jordana**

Cowboy: Jordana

Jonas: Jordana

Jordana: Marciele

Marciele: Jordana

