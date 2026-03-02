Famosos

'Burguesinha, esquerda caviar', dispara Babu sobre Ana Paula no BBB 26

Ator criticou a sister em conversa com Juliano Floss de madrugada

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:44

Babu Santana e Ana Paula Renault trazem a franqueza e a intensidade de Sagitário ao jogo (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)

O ator Babu Santana e o dançarino Juliano Floss conversaram sobre o rompimento da aliança entre os dois no BBB 26 (Globo). Poucas horas depois da formação do paredão falso, o loiro, que joga com Ana Paula Renault, abordou o veterano na cozinha para um papo.

Juliano comentou que se sentiu sozinho após Babu o comunicar que não iria mais conversar sobre jogo com o loiro. O ator, por sua vez, se defendeu, explicando que não gostou de ter sido chamado de "chato para caralho" pelo amigo.

Babu ainda afirmou que ficou muito magoado com as atitudes de Ana Paula e Juliano informou o brother que ele e a mineira têm muito em comum e que nenhum dos dois está certo no embate que eles tiveram.

O loiro sugeriu que os dois deveriam conversar para tentar reestabelecer uma convivência, mas Babu disse que não quer falar com a mineira "nunca mais". Ele ainda comentou que não havia necessidade das falas que Ana Paula proferiu para ele logo após ele eliminá-la da prova do anjo.

"Não tenho que conversar com uma pessoa dessas. É uma pessoa burguesa que não tem nada a ver com o meu universo, não entende das minhas necessidades e quem eu sou. Estou cansado de esbarrar lá fora com gente burguesinha, esquerda caviar do caralho", desabafou.

Na sequência, o ator se retirou da cozinha e deixou Juliano Floss sozinho no cômodo. O dançarino, então, disparou: "Que inferno". Mais tarde, no quarto do líder, o loiro comentou com Samira que, a partir do momento em que Babu preferiu dar a prova do anjo para Chaiany, ele mostrou que Juliano não é sua prioridade no jogo.

