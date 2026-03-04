Reality Show

BBB 26: No quarto secreto, Breno afirma que Ana Paula e Babu são 'campo minado'

Falso eliminado usou quadro tático para montar sua visão de jogo. Mineiro afirmou que sua primeira opção de voto é Marciele, sua ex-aliada

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:18

Breno afirma que Ana Paula e Babu são 'campo minado' Crédito: Reprodução Globo

Falso eliminado desta terça-feira (3) no BBB 26 (Globo), Breno Corã passou as primeiras horas da madrugada usando cards para ativar o áudio das câmeras e ouvir as conversas dos outros brothers. Além disso, ele também utilizou o quadro tático para montar seu jogo e verbalizou suas prioridades.

Escolhido por 54,66% dos votos, o participante foi levado a um quarto secreto, onde analisou o jogo e comentou o que acha de alguns brothers. Ele pôde usar um painel tático, montado com a planta da casa, para separar os jogadores em grupos e elencar os seus aliados.

O brother afirmou que joga com Juliano Floss e Samira, mas que, do quarto Sonho da Eternidade, tem alguns embates com Ana Paula Renault e Milena, que o deixam em um "campo minado".

Breno também usou a expressão para se referir a Babu Santana, apesar de, na parte da tarde, ter dito ao ator que joga com ele. Ao se dirigir aos integrantes do quarto Sonho de Voar, o biólogo afirmou que Gabriela é uma "falsa do caralho" e listou sua ordem de votação, encabeçada por Marciele, sua ex-aliada.

"Marci é a primeira opção, Jonas é a segunda opção para ir ao próximo paredão. Jordana, Gabriela e Alberto saem um por um. O problema é que Ana Paula e Babu são um campo minado", analisou.

Enquanto assistia à televisão, o brother ouviu os adversários conversando sobre jogo e tomou conhecimento de uma informação importante. Jordana, Jonas e Cowboy comentaram que o jogo de Juliano está "muito cômodo" e que o dançarino deve ser o próximo alvo do grupo.

Breno elegeu o loiro para encontrá-lo no quarto secreto. O camarote fará companhia ao mineiro até a noite de quarta-feira (4), quando os dois voltarão para a casa com o falso eliminado imunizado.

