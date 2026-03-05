Momento fofura

BBB 26: Lindolfo, cachorro de Samira, ganha prótese e faz campanha publicitária

Sister recebeu carta assinada pelo pet durante festa em sua homenagem

Publicado em 5 de março de 2026 às 10:57

Lindolfo, cachorro de Samira, ganha prótese e faz campanha publicitária Crédito: Reprodução Instagram

O cachorro Lindolfo não faz parte do elenco do BBB 26 (Globo), mas é uma das grandes personalidades do reality. Pet de Samira Sagr, o cãozinho de três pernas fez sucesso nas redes, foi contratado por marcas e ganhou uma prótese.

Na noite de quarta-feira (4), a sister, por ser a líder da semana, teve uma festa em sua homenagem. Na celebração, ela recebeu uma carta "assinada" por Lindolfo e chorou ao descobrir que o pet recebeu um presente especial.

"Tenho uma novidade incrível para te contar. Sei que você vai amar. Adivinha só, isso mesmo, a minha perninha! Tudo graças a você, mamãe! Muito obrigada por tudo, te amo demais", leu a sister, em voz alta.

Fenômeno das redes, o cãozinho já soma mais de 99,5 mil seguidores em sua conta do Instagram e foi contratado pela Au.Migos Pets, marca voltada ao segmento de pet care do Grupo Boticário, para estrelar campanha da linha de produtos higiênicos da empresa.

A sister conta, desde a sua participação na casa de vidro, que um de seus objetivos no BBB é conseguir dinheiro o suficiente para comprar uma prótese para o pet, que morava na rua antes de ser resgatado pela loira.

Em entrevista ao Gshow, a irmã da gaúcha revelou que Lindolfo reage toda vez que escuta a voz da tutora pela televisão. "Quando ele escuta a voz dela, levanta as orelhinhas, fica atento e começa a procurar", contou.

