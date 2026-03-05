BBB 26

Cowboy é provocado por Breno e Juliano ao voltar para a casa

Líder Samira desconvidou o brother da festa com a justificativa de não interagir com o mineiro e Cowboy não completa desafio do Barrado no Baile

Publicado em 5 de março de 2026 às 10:34

Cowboy não completa desafio do Barrado no Baile Crédito: Reprodução Globo

O veterano Alberto Cowboy perdeu a volta dos adversários Breno Corã e Juliano Floss no BBB 26 (Globo), pois estava cumprindo atividade em sala isolada no momento do retorno. O mineiro foi barrado da festa da líder Samira Sagr na noite de quarta-feira (4).

Após o final da festa, às 5h da manhã, Cowboy se deparou com a notícia de que o paredão da semana foi falso ao ser recebido de volta na casa por provocações dos rivais.

Breno e Juliano se esconderam na cozinha e, ao verem o veterano, exclamaram, de forma debochada: "bom dia, formiguinha", fazendo referência ao discurso de eliminação de Tadeu Schmidt.

Cowboy deu um sorriso amarelo e entrou no quarto Sonho de Voar para se reencontrar com seus aliados. "Eu já sabia", afirmou para os amigos. O veterano contou que suspeitava da volta dos rivais, pois ouviu gritos enquanto tentava cumprir o castigo.

Jordana aproveitou o final da madrugada para atualizar o amigo sobre os acontecimentos da festa. Ela contou que Marciele não estava bem e, em determinado momento da noite, após trocar elogios com Ana Paula, começou a chamar por Breno.

"A Marci virou outra coisa, que a gente nunca viu na vida. Ela se jogava no chão, gritava, numa crise... eu segurava ela e falava 'não precisa disso', porque ela ficava 'Breno, me segura'. [...] Foi horrível. Tiveram que vir dois médicos. Acho que foi o baque do Breno voltar", relatou.

Samira passou a semana cogitando barrar Jonas Sulzbach da farra, pois o modelo negou bebida à ela em festas anteriores, mas, durante o dia, a sister mudou de ideia e decidiu mandar Cowboy cumprir a punição

"Ia botar o Jonas, porque me negou a bebida por duas festas seguidas... Mas a justificativa que botei era gente que curtia a festa, gente que gosta de festa e que interage comigo. A pessoa que menos interage comigo é o Cowboy", justificou.

O veterano não conseguiu cumprir o desafio, que consistia em escrever a frase "por favor, deixe-me ir à festa do líder" repetidas vezes, preenchendo as 17 linhas de todas as 50 páginas de um caderno gigante.

O brother se esforçou, mas, em determinado momento, desistiu de escrever. Durante a noite, ele demonstrou sentir dores na mão por escrever demais.

