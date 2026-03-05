Reality show

O que aconteceu com Marciele no BBB 26? Equipe revela motivo do mal-estar

Participante passou mal enquanto participava da festa do líder

Publicado em 5 de março de 2026 às 14:06

Marciele, do BBB 26 Crédito: Reprodução TV Globo

A madrugada desta quinta-feira 5, foi marcada por preocupação dentro da casa do Big Brother Brasil 26. A participante Marciele Albuquerque passou mal enquanto participava da festa do líder, que celebrava a liderança de Samira.

Com a volta de Breno do Quarto Secreto, agora munido de informações externas sobre o jogo, o clima teria ficado ainda mais tenso. Pouco depois do retorno dele e de Juliano, Marciele comentou que "precisaria ficar bêbada" para conseguir dormir, dizendo estar desacreditada com a situação.

De acordo com as imagens exibidas pelo pay-per-view e vídeos que circularam nas redes sociais, a sister demonstrava estar emocionalmente abalada ao longo da noite.

Momento de tensão na casa

Durante a festa, Marciele foi vista abraçando Breno e aparentava estar bastante alterada. Percebendo que algo não estava bem, Jordana tentou acalmá-la e alertou que ela não precisava exagerar.

Com a ajuda de outros colegas, como Gabriela e Jonas, Marciele foi levada para o banho e, posteriormente, para o quarto. Em alguns momentos, ela parecia desorientada e chegou a precisar de apoio físico para se locomover.

Jonas relatou que a sister chegou a apertar seu braço com força, o que fez o grupo perceber que não se tratava apenas de bebida. A própria Gabriela levantou a hipótese de que a amiga pudesse estar enfrentando uma crise de ansiedade.

Atendimento médico no confessionário

Diante do quadro, a produção do programa foi acionada. Marciele foi conduzida ao confessionário, onde recebeu atendimento da equipe médica do reality.

Após a avaliação, ela retornou para a casa e conseguiu descansar. "Desculpa, gente. Achei que fosse morrer", disse Marciele. "Você sabe que é forte, os médicos te liberaram. Não precisa se desculpar", consolou Jonas. "Você pode respirar tranquila, está em um ambiente seguro. Deita e descansa", complementou Jordana.

Pronunciamento da equipe de Marciele

Pouco depois do ocorrido, a equipe responsável pelas redes sociais de Marciele se manifestou, esclarecendo que a sister enfrentou uma "forte crise de ansiedade".

Segundo o comunicado, a participante já vinha demonstrando fragilidade emocional devido à pressão do confinamento. Fora da casa, Marciele costuma lidar com os próprios sentimentos de forma reservada e carrega grandes responsabilidades familiares, sendo considerada o principal apoio de seus parentes.

A nota ainda destaca que, neste momento, é ela quem precisa de acolhimento e compreensão. A equipe também agradeceu nominalmente aos colegas que prestaram auxílio imediato dentro da casa, reforçando o desejo de que o jogo siga de maneira saudável para todos os participantes.

Crises anteriores, tensão com Breno e especulações nas redes

Após o ocorrido, Gabriela comentou com outros brothers que aquela não teria sido a primeira crise emocional de Marciele dentro da casa. Segundo ela, o episódio não estava relacionado ao consumo de bebida.

"Não tem a ver com bebida, gente. Essa crise foi emocional. A Marci já não estava bem. Ela aguenta as coisas fechadas, vai guardando tudo para ela, e o emocional agiu dessa maneira. Outro dia, ela teve uma crise horrorosa ali sozinha", relatou a sister.

O momento de fragilidade também pode ter sido intensificado pelo retorno de Breno após o falso paredão. Antes de ele seguir para o Quarto Secreto, os dois protagonizaram um embate na dinâmica do Sincerão. Na ocasião, Marciele afirmou: "Você deve estar vivendo em outro mundo. Está ficando louco, Breno. Você querer se fazer de vítima para a casa inteira eu até aceito".

Nas redes sociais, especialmente no X, parte dos telespectadores passou a especular que a sister estaria exagerando ou fingindo embriaguez como forma de amenizar o conflito com Breno. Dentro da casa, porém, Jordana foi uma das primeiras a perceber que algo não parecia comum. "Marciele, você não estava assim, você não precisa disso", afirmou, ao tentar conter a colega durante a festa.

