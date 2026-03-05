Marcel Hayashi vem ao ES para evento que celebra os 13 anos do BTS

Publicado em 5 de março de 2026 às 14:22
O influenciador digital Marcel Hayashi é presença confirmada no Euphoria Fest Day, evento dedicado aos fãs de k-pop no Espírito Santo. Nascido em Otsu, no Japão, e criado no Brasil, Hayashi se tornou um dos principais criadores de conteúdo ligados à cultura asiática e ao universo pop coreano no país, reunindo mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais.
Com uma linguagem leve e próxima do público jovem, Marcel conquistou especialmente os fãs de k-pop, dialogando diretamente com a comunidade ARMY e admiradores da cultura coreana no Brasil. Segundo a organização, a presença do influenciador representa bem a energia do evento.
O Euphoria Fest Day acontece em clima de celebração ao grupo sul-coreano BTS, que em 2026 completa 13 anos de carreira. Ao longo da trajetória, o grupo se consolidou como um fenômeno global, liderando paradas internacionais, quebrando recordes e formando uma das maiores bases de fãs do mundo, conhecida como ARMY.
Neste ano, o encontro é ainda mais especial pois celebra o retorno aos palcos após um período de hiato para cunprimento de obrigatoriedades militares e projetos solo.
Euphoria Fest Day
