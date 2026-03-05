Gratuito

Adriana Calcanhotto vem ao ES para inauguração de obra de Hélio Oiticica

Instalação Magic Square #3 passa a integrar o acervo do Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, que recebe também bate-papo musical com a cantora

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:00

Adriana Calcanhotto estará em inauguração da obra de arte de Hélio Oiticica no ES Crédito: Cesar Oiticica Filho; Globo/Bob Paulino

O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, inaugura, no dia 21 de março, às 16h, a instalação Magic Square #3, obra do artista Hélio Oiticica, um dos nomes mais influentes da arte brasileira do século 20. A programação especial contará ainda com um bate-papo musical com a cantora e compositora Adriana Calcanhotto. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos pela internet.

A obra integra a série Magic Square, projeto criado por Oiticica que propõe uma experiência artística participativa. Em vez de apenas observar, o público é convidado a caminhar por um labirinto formado por planos geométricos pintados em cores vibrantes, explorando a relação entre espaço, movimento e percepção.

Com cerca de 200 metros quadrados, a instalação foi concebida a partir de maquetes e instruções deixadas pelo artista e foi pensada para dialogar diretamente com o ambiente natural do parque. A proposta é transformar a visita em uma experiência sensorial, em que a cor deixa de ser apenas visual e passa a ser vivida pelo visitante.

A obra também tem caráter raro no cenário internacional: trata-se da terceira da série no mundo e apenas a segunda aberta à visitação pública. O outro exemplar pode ser visitado no Instituto Inhotim, em Brumadinho, em Minas Gerais.

instalação Magic Square #3, do artista Hélio Oiticica Crédito: Cesar Oiticica Filho

A incorporação da obra ao acervo foi anunciada durante a Feira de Arte do Rio de Janeiro, quando Cesar Oiticica, diretor do Projeto Hélio Oiticica, assinou o contrato de integração da instalação ao parque.

Para o diretor curatorial do parque, Omar Salomão, "a incorporação da obra coloca o Espírito Santo em destaque no circuito artístico". Segundo ele, o trabalho de Oiticica é reconhecido internacionalmente e sua presença no acervo fortalece o papel do espaço como um polo cultural relevante.

Além da inauguração da instalação, o evento contará com um momento especial dedicado à música e à conversa com o público. A artista Adriana Calcanhotto participa de um bate-papo musical que promete refletir sobre arte, memória e cultura brasileira.

Sobre o parque

Inaugurado em 2022, o Parque Cultural Casa do Governador funciona na área da residência oficial do Governo do Estado e se consolidou como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo. O espaço reúne atualmente dezenas de obras entre esculturas, instalações e projetos concebidos especialmente para o local.

Com cerca de 93 mil metros quadrados, o parque articula arte, educação e sustentabilidade em sua programação e recebe visitantes gratuitamente ao longo da semana, promovendo atividades culturais, educativas e experiências que conectam arte contemporânea e natureza.

Este vídeo pode te interessar