Torta de liquidificador: 3 receitas ricas em proteína vegetal para o lanche da tarde

Práticas, rápidas e nutritivas, as tortas de liquidificador com proteína vegetal vêm conquistando espaço na rotina de quem busca refeições simples, saborosas e equilibradas. Com poucos passos e combinações variadas de ingredientes, é possível criar versões que garantem aporte proteico sem depender de carnes, tornando essas tortas uma opção ideal para o lanche da tarde ou para refeições leves ao longo do dia.
A seguir, veja 3 receitas de torta de liquidificador ricas em proteína vegetal!
Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a abobrinha e cozinhe por cerca de 4 minutos em fogo médio.
No liquidificador, coloque o grão-de-bico cozido, o leite de aveia, o azeite, a farinha de grão-de-bico, o polvilho doce, a levedura nutricional, o sal e a cúrcuma. Bata até obter uma massa cremosa e homogênea. Transfira a massa para uma tigela e acrescente a mistura de abobrinha, a cebolinha, a salsinha, o orégano e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 35 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e a torta firme ao toque. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos e sirva em seguida.
Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos até começar a ficar macia. Acrescente o alho-poró e cozinhe por cerca de 4 minutos em fogo médio, mexendo ocasionalmente até que fique levemente macio. Desligue o fogo e reserve para esfriar um pouco.
No liquidificador, coloque o leite de soja, o azeite, a farinha de aveia, o polvilho azedo, a levedura nutricional e o sal. Bata até obter uma massa cremosa e homogênea. Transfira a massa para uma tigela e acrescente a mistura de alho-poró e a cebolinha. Misture até que os ingredientes estejam distribuídos pela massa. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 35 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e a torta firme ao toque. Retire do forno e sirva em seguida.
Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a cenoura e o brócolis. Cozinhe em fogo médio por cerca de 3 a 4 minutos, mexendo ocasionalmente, até que os legumes fiquem levemente macios. Acrescente o milho-verde, misture bem e desligue o fogo. Reserve para esfriar um pouco.
No liquidificador, coloque o tofu, o leite vegetal, o azeite, as farinhas e o sal. Bata até obter uma massa cremosa e homogênea. Transfira a massa para uma tigela e acrescente o refogado de legumes. Adicione o orégano e misture bem até que os ingredientes estejam distribuídos pela massa. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente.
Unte uma forma média com azeite e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa na forma e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja firme e levemente dourada na superfície. Sirva em seguida.
