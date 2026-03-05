Do romance à tragédia

Love Story: o romance de Kennedy Jr. e Bessette em um emocionante retorno aos anos 90

Casal, que uniu o filho do ex-presidente dos EUA e uma alta executiva da moda, foi destaque da mídia durante a década, até uma morte trágica em 1999

Publicado em 5 de março de 2026 às 14:49

Sarah Pidgeon e Paul Anthony Kelly em "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" Crédito: Reprodução/Disney +

Por André Cypreste

A intensidade de um amor é difícil de ser medida. Nem sempre o tempo e a paixão podem registrar o quanto uma relação é forte. Mesmo assim, “Love Story: John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette”, tenta, em nove episódios, retratar os anos em que o filho do ex-presidente dos Estados Unidos e a executiva de moda da Calvin Klein estiveram juntos.

A minissérie, do produtor e diretor Ryan Murphy (American Horror Story), é inspirada no livro “Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette”, da escritora Elizabeth Beller, que reúne relatos sobre a vida de Carolyn e os bastidores da relação com Kennedy Jr. A adaptação opta por uma abordagem dramatizada, sem participação direta das famílias Kennedy ou Bessette.

No elenco, o ator Paul Kelly interpreta John F. Kennedy Jr., enquanto Sarah Pidgeon vive Carolyn Bessette-Kennedy. A escalação prioriza nomes mais jovens e menos associados a grandes franquias, em linha com a proposta de aproximar o público da história real dos personagens.

A história

A história de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette-Kennedy começou em meados da década de 1990, em Nova York, quando ela trabalhava como assessora de relações públicas na marca Calvin Klein. Discreta e com forte presença no mundo da moda, Carolyn chamou a atenção de Kennedy Jr., que já era uma figura pública desde a infância, por ser filho do ex-presidente John F. Kennedy.



O relacionamento teve início longe dos holofotes, mas rapidamente passou a atrair o interesse da imprensa, que os retratava como ao que seria mais próximo da “realeza americana”.

Na época, John Jr. era advogado e editor da revista George, publicação que misturava política e cultura pop, e consolidava sua imagem como herdeiro de uma das famílias mais influentes dos Estados Unidos. Carolyn, por outro lado, mantinha um perfil reservado, o que contrastava com a atenção constante que passou a receber. Ainda no início do namoro, a perseguição de paparazzi se tornou frequente, transformando deslocamentos cotidianos do casal em eventos públicos.

O casamento aconteceu em 1996, em uma cerimônia privada em uma ilha na Geórgia, nos Estados Unidos, mantida em segredo até depois de realizada — uma tentativa de preservar a intimidade diante da pressão da mídia. Após a oficialização, Carolyn passou a ser ainda mais visada, tornando-se referência de estilo e presença constante em revistas e colunas sociais, mesmo evitando entrevistas e aparições públicas.

Com o tempo, a exposição contínua começou a impactar a relação. Relatos da época apontam para desgastes causados pela falta de privacidade, pela pressão externa e por diferenças de estilo de vida. Enquanto John estava habituado à vida pública e à atenção da imprensa, Carolyn demonstrava desconforto com a invasão constante de sua rotina. Discussões do casal chegaram a ser registradas por fotógrafos, alimentando a cobertura midiática.

O casal foi marcado por momentos de instabilidade no relacionamento. Crédito: Reprodução / FX e Disney+

Apesar das turbulências, os dois permaneceram juntos até 1999. Em julho daquele ano, John F. Kennedy Jr. pilotava um avião rumo à ilha de Martha’s Vineyard, acompanhado de Carolyn e da irmã dela, Lauren Bessette, quando a aeronave caiu no Oceano Atlântico. A morte dos três gerou comoção internacional e marcou o fim abrupto de uma relação que, até então, seguia sob intensa atenção pública.

A trajetória do casal passou a ser lembrada como um símbolo de amor sob pressão, em que a combinação entre fama, expectativa pública e vida privada exposta teve papel central na forma como a história se desenvolveu e terminou.

Onde assistir

A minissérie “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” pode ser assistida no canal FX, onde os episódios são exibidos semanalmente, e também nas plataformas de streaming Hulu e Disney+ (para assinantes de pacotes que incluem o Hulu). A produção estreou em fevereiro de 2026 com três episódios iniciais liberados de uma só vez, enquanto os demais capítulos são disponibilizados semanalmente, sempre no mesmo dia da exibição na TV.

Este vídeo pode te interessar