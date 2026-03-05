Famosos

Britney Spears é presa na Califórnia por suspeita de dirigir sob efeito de álcool, diz site

Cantora voltou a virar assunto na imprensa internacional. Suposta detenção ocorre em meio a um período movimentado na vida da artista

Publicado em 5 de março de 2026 às 14:09

Britney Spears em registro compartilhado nas suas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@britneyspears

A cantora Britney Spears voltou a virar assunto na imprensa internacional. Segundo o site TMZ, a artista teria sido detida por autoridades na noite da última quarta-feira (4), na Califórnia, sob suspeita de dirigir após consumir álcool.

De acordo com a publicação, a abordagem aconteceu por volta das 21h30 no Condado de Ventura, região localizada ao norte de Los Angeles. A cantora teria sido parada por agentes da California Highway Patrol durante uma fiscalização em rodovia.

Ainda segundo o veículo, Britney teria sido conduzida pelas autoridades após a suspeita de dirigir sob influência de álcool. A artista, no entanto, já teria sido liberada pouco tempo depois do ocorrido. Até o momento, representantes da cantora não comentaram publicamente o caso.

A suposta detenção ocorre em meio a um período movimentado na vida da artista, que recentemente teve uma vitória na Justiça. No mês passado, um tribunal concedeu a Britney uma ordem de restrição permanente contra um homem acusado de persegui-la por anos.

De acordo com documentos judiciais, o indivíduo teria feito diversas publicações consideradas perturbadoras nas redes sociais e chegou a aparecer na residência da cantora em Los Angeles. O mesmo homem já havia sido preso anteriormente após invadir a propriedade da artista em 2025.

Além das questões judiciais, Britney também esteve no centro de negociações importantes no mercado musical. Recentemente, ela vendeu parte dos direitos de seu catálogo para a empresa Primary Wave, conhecida por adquirir obras de grandes nomes da indústria fonográfica.

O acordo inclui algumas das músicas mais marcantes de sua carreira, responsáveis por consolidar a cantora como um dos maiores fenômenos do pop dos anos 2000. Entre elas estão 'Baby One More Time', 'Oops!', 'I Did It Again' e Toxic.

