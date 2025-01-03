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Reality show

Silvia Abravanel registra nome de novo reality que pode ser dirigido por Boninho no SBT

Casa dos Vilões é projeto que reúne quem teve destaque em outros realities nacionais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 13:58

Silvia Abravanel e Boninho
Silvia Abravanel e Boninho Crédito: Lourival Ribeiro/SBT/Marcos Rosa/Globo
A apresentadora Silvia Abravanel registrou o nome Casa dos Vilões no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Isso indica que o SBT deverá colocar no ar ainda em 2025 uma versão brasileira de um projeto que fez sucesso na TV dos Estados Unidos em 2023.
Nele, pessoas que se destacaram como vilões em outras edições de realities nacionais se juntariam numa casa para conviverem juntos. Apesar de o SBT ainda não confirmar a data do lançamento e demais detalhes, é possível que esse programa seja dirigido por Boninho, que no ano passado deixou a Globo.
Boninho, diretor do Big Brother Brasil
Boninho, ex-diretor do Big Brother Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho
O registro do nome foi feito em dezembro de 2024. O objetivo da atração é colocar sob o mesmo teto figuras polêmicas e explorar conflitos entre elas para entreter o público.
O diretor J.B de Oliveira, o Boninho, tem acordo fechado com o SBT para a produção de projetos em 2025. Na emissora da família Abravanel, a ideia é que ele faça um reality de confinamento e um projeto feminino.
Mas ele não será contratado pelo SBT. Será um acordo de parceria com a sua produtora, montada em sociedade com Julio Casares, ex-executivo do SBT e da Record e atual presidente do São Paulo. A produtora de Boninho entrega o produto pronto, e o SBT repassa um valor para comprá-lo e exibi-lo.
Junto com os dois projetos já certos para serem feitos, ainda existe uma possibilidade de retorno do talent show The Voice Brasil. O fato depende de conversas com a dona do formato, a ITV, que desde que o programa deixou a Globo tem postado episódios antigos no YouTube.

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