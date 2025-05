Preço fixo

Festival terá combos promocionais de hambúrguer a R$ 38,90

Terceira edição do circuito gastronômico I Love Burger vai reunir seis hamburguerias e restaurantes do Shopping Vitória

O Dia Mundial do Hambúrguer é 28 de maio, mas um festival com opções promocionais começa já nesta quinta-feira (15) para comemorar a data. É a terceira edição do I Love Burger, circuito gastronômico que reúne seis hamburguerias e restaurantes do Shopping Vitória. >