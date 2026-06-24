Quando a saúde se torna estratégia de desenvolvimento

Em um país que frequentemente associa influência ao exercício de mandatos, ela demonstra que a contribuição para o interesse público também pode nascer dos hospitais, das universidades e dos centros de pesquisa.





Nossa conversa começou pela prevenção, mas rapidamente avançou para temas que interessam a toda a sociedade.





Estamos vivendo mais. Isso muda tudo. O envelhecimento da população brasileira já não é uma projeção distante. Nas próximas décadas, milhões de pessoas demandarão mais prevenção, diagnósticos precoces, acompanhamento médico e cuidados continuados. Muitos enxergam esse fenômeno apenas como um desafio fiscal. É uma visão incompleta.





Estamos diante da formação de um dos maiores mercados do século XXI: a economia da longevidade. Saúde, biotecnologia, equipamentos médicos, telemedicina, medicina preventiva, inteligência artificial aplicada ao diagnóstico, novos medicamentos e serviços especializados formarão uma cadeia econômica capaz de gerar empregos qualificados, inovação e desenvolvimento.





A inteligência artificial já auxilia médicos na interpretação de exames e na identificação precoce de doenças. A cirurgia robótica avança rapidamente, tornando procedimentos mais precisos e menos invasivos. A medicina de precisão permitirá tratamentos cada vez mais personalizados.





Essa visão inspira iniciativas inovadoras no Brasil, como o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (ITMI), projeto liderado pela Dra. Ludhmila, concebido para integrar inteligência artificial, ciência de dados, pesquisa clínica e formação de profissionais de saúde. Iniciativas estruturantes dessa natureza mostram como tecnologia, conhecimento e assistência médica podem caminhar juntos.





Nesse ponto, a Dra. Ludhmila adverte que, embora a humanidade tenha aprendido a construir máquinas capazes de processar informações em velocidades impressionantes, ainda convive com milhões de pessoas sem acesso adequado à saúde, à educação, ao saneamento e às oportunidades mais básicas.