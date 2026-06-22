Nova oportunidade econômica para o ES: a desativação de plataformas

Importante registrar também a atuação da Marinha do Brasil no descomissionamento de plataformas, pois essas unidades, enquanto flutuantes ou em trânsito, são tratadas legalmente como embarcações ou instalações marítimas, submetendo-se às regras de poder de polícia da Autoridade Marítima.





Nos EUA, o modelo de afundamento de plataformas para criação de recifes artificiais transfere a custódia dos ativos para o Estado. Entretanto, o ordenamento brasileiro mantém a responsabilidade civil objetiva e solidária das operadoras. Sem um marco legal que delimite a remoção total desse material para reciclagem verde, denota-se certa insegurança jurídica.





Inobstante isso, o descomissionamento de plataformas é uma realidade de mercado que prevê o investimento de aproximadamente US$ 9,7 bilhão, segundo a Petrobras. Isso se apresenta como uma das maiores oportunidades da década nos aspectos técnico e jurídico para o Espírito Santo.





A Petrobras já vem removendo plataformas da Bacia de Campos e encaminhando para outros Estados da Federação, visando o descomissionamento sustentável, a exemplo da P-32 que foi adquirida em leilão e enviada para o Estaleiro Rio Grande (RS); nessa linha verde ambiental, a sucata metálica gerada do corte dessa plataforma será transformada em aço com baixa pegada de carbono.





O principal gargalo, portanto, é entender a gestão do passivo ambiental, as regras jurídicas, as garantias financeiras, bem como a estruturação das normas de seguros e fundos de provisionamento que sobrevivam por longo tempo.





No outro espectro, o Brasil sendo líder incontestável e a maior referência global no desenvolvimento de tecnologia para a exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, ainda precisa avançar na gestão de resíduos perigosos (como os materiais radioativos), que demanda uma rígida cadeia de custódia para o descomissionamento.





A partir desse cenário, o Espírito Santo desponta como o centro de grandes oportunidades no setor, considerando sua localização estratégica e a infraestrutura portuária que o qualifica como o hub natural para o descomissionamento de plataformas, albergando, segundo a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), um potencial de movimentar cerca de R$ 5,5 bilhões nos próximos anos com o desmonte.