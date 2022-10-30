Os capixabas conferiram a Renato Casagrande
neste domingo (30) novo mandato para continuar liderando a transição política no Espírito Santo. É disso que se trata. Transição política até 2026.
Considerando a abstenção e nulos e brancos, significa que a sua legitimidade eleitoral é incontestável, mas a sua legitimidade política precisa ser reconfirmada ao longo do novo mandato.
O caminho é transformar a frente ampla eleitoral em aliança ampla para governar. Isso significa construir base política na Assembleia Legislativa e formar o governo contemplando a mediana político-eleitoral.
Trocando em miúdos, trata-se de reduzir o peso (mediano) do seu PSB na formação do novo governo, caminhar para o centro do espectro político e buscar aliança com o centro liberal e democrático.
A escolha de Ricardo Ferraço para ser o vice já sinalizou nesta direção, mas agora é preciso transformar o simbólico em aliança real.
Tudo somado, Casagrande vai precisar governar com um olho no peixe e outro no gato.