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Eleições 2022

Casagrande vai precisar governar com um olho no peixe e outro no gato

Sua legitimidade eleitoral é incontestável, mas a sua legitimidade política precisa ser reconfirmada ao longo do novo mandato

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 20:53

Públicado em 

30 out 2022 às 20:53
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Renato Casagrande comemora reeleição para mais um mandato como governador do Espírito Santo
Renato Casagrande comemora reeleição Crédito: Vitor Jubini
Os capixabas conferiram a Renato Casagrande neste domingo (30) novo mandato para continuar liderando a transição política no Espírito Santo. É disso que se trata. Transição política até 2026.
Com eleições polarizadas, refletindo a situação nacional, a vitória de Casagrande foi apertada.
Considerando a abstenção e nulos e brancos, significa que a sua legitimidade eleitoral é incontestável, mas a sua legitimidade política precisa ser reconfirmada  ao longo do novo mandato.
O caminho é transformar a frente ampla eleitoral em aliança ampla para governar. Isso significa construir base política na Assembleia Legislativa e formar o governo contemplando a mediana político-eleitoral.
É outra Assembleia.
Trocando em miúdos, trata-se de reduzir o peso (mediano) do seu PSB na formação do novo governo, caminhar para o centro do espectro político e buscar aliança com o centro liberal e democrático.
A escolha de Ricardo Ferraço para ser o vice já sinalizou nesta direção, mas agora é preciso transformar o simbólico em aliança real.
Tudo somado, Casagrande vai precisar governar com um olho no peixe e outro no gato.

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Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

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