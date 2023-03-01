Veja as obras e os programas previstos pelo governo do ES até 2026

O planejamento estratégico com os principais projetos do Governo do Espírito Santo para a gestão 2023-2026 contempla ampliação da oferta de serviços diversos, novos hospitais, escolas, intervenções viárias e outras obras, além da conclusão de projetos já iniciados.
O plano prevê ações em áreas variadas. Confira abaixo os projetos previstos para os próximos quatro anos.
Educação
- 100 escolas de educação em tempo integral até 2026
- Ofertar 30 mil vagas em tempo integral para alunos das escolas municipais (PROETI)
- Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES)
- Certificar 50% das unidades escolares estaduais como Escolas do Futuro.
- Novos CEETs – Centros Técnicos (Castelo, Vargem Alta, Afonso Claudio e Serra-Sede)
Saúde
- Construção do Complexo de Saúde para o Norte do Estado: hospital em São Mateus, com 260 leitos, hemocentro, farmácia cidadã, CRE, CRE, SRS, CRIE – Centro Regional Imunobiológicas Espécies, Telessaúde (consultas e exames especializados)
- Conclusão do Hospital Geral de Cariacica
- Realização de 110 mil cirurgias eletivas por ano (OperaES)
- Iniciar a obra do Hospital de Colatina (Novo Silvio Avidos), com oferta de 260 leitos
Segurança
- 15 obras de Melhorias na Infraestrutura das Unidades de Segurança - Polícia Civil (7 reformas e 8 manutenções em delegacias e DHPPs)
- 24 obras de Construções e Melhorias na Infraestrutura das Unidades de Segurança - Polícia Militar
- 5 obras de Melhoria na Infraestrutura das Unidades de Segurança - Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
- 26 Obras de Melhorias na Infraestrutura das Unidades de Segurança - Corpo de Bombeiros
- Reaparelhamento de Frota da Polícia Militar
Infraestrutura: mobilidade
- Conclusão do Trevo de Carapina
- Implantação do corredor Metropolitano Sul
- Construção do novo Terminal de Carapina
- Realização de obras segunda etapa do corredor da Rodovia Leste-Oeste
- Conclusão das faixas e ciclovia da Terceira Ponte
- Construção de 4 mil unidades habitacionais de interesse social
- R$ 1 bilhão de investimentos em pavimentação, drenagem e iluminação e bairros e municípios do Estado (convênio com os municípios de R$ 250 milhões por ano)
- Obras de implantação, pavimentação, reabilitação e recuperação em rodovias estaduais do interior capixaba
- Criação do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU (Estruturação das quatro unidades estaduais de gestão de resíduos sólidos)
- Operação do Aquaviário
Infraestrutura: saneamento
- Ampliação da Cobertura dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário
- Implantação e ampliação de 18 Sistemas de Esgotamento Sanitário em 16 municípios
- Macrodrenagem nas Bacias da Região Metropolitana de Vitória
Agricultura e meio ambiente
- 25 obras de pavimentação de vias vicinais no meio rural
- Reabilitação de 70 Km de trechos e conservação de vias vicinais já existentes
- Doação de 1.500.000 m² de blocos intertravados para prefeituras realizarem pavimentação de vias vicinais
- Expansão do Projeto Barraginhas
- Apoio e Bem Estar ao Animal
- Programa Estadual de Mudanças Climáticas
Proteção social
- Obras de construção e reforma da Rede de Serviços Socioassistenciais
- Investimento na Rede de Serviços de Segurança Alimentar e Nutricional (expansão 15 bancos de alimentos em funcionamento; expansão das cozinhas comunitárias; implementação de restaurante popular).
- Implantação de serviços de acolhimento institucional e em domicílio
- Implantação de projeto de atendimento a pessoa idosa e com deficiência com transferência de renda
- Oferta de 515 mil vagas em cursos no QualificarES, ampliando para os 78 municípios
- Concessão de empréstimo aos micros e pequenos empreendedores egressos do Qualificar ES (AcreditarES)
- Implantação de 14 laboratórios de potencialidades capixabas nos CRJs (LabPocas)
- Vagas de formações de educação em direitos humanos
Cultura, esporte e lazer
- Lançamento da sede física do HUB ES+
- Editais Funcultura
- Conclusão do Teatro Carlos Gomes
- Ginásio Poliesportivo - Centro de Excelência PCD
- Conclusão de 38 quadras poliesportivas e 4 espaços esportivos em parceria com o DER
- Aquisição e doação de 300 Multi-Exercitadores (Academia Calistênica)
- Criação de 350 novos núcleos de Campeões de Futuro
- Conclusão das Praças Saudáveis em 2023
- Aquisição e doação de 350 Academias Populares
- Conclusão de Campos Bom de Bola
- Oferta de 960 Bolsas Atleta Capixabas com um valor total de R$ 16.660.000
- Construção de 20 campos oficiais (Projeto Campo Perfeito)
- Conclusão da revitalização do Estádio Kleber Andrade