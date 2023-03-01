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Nova gestão

Veja as obras e os programas previstos pelo governo do ES até 2026

Planejamento contempla ampliação da oferta de serviços diversos, novos hospitais, escolas e outras obras, além da conclusão de projetos já iniciados
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 mar 2023 às 07:44

Publicado em 01 de Março de 2023 às 07:44

Planejamento estratégico
Renato Casagrande durante anúncio do planejamento estratégico 2023/2026 Crédito: Carlos Alberto Silva
O planejamento estratégico com os principais projetos do Governo do Espírito Santo para a gestão 2023-2026 contempla ampliação da oferta de serviços diversos, novos hospitais, escolas, intervenções viárias e outras obras, além da conclusão de projetos já iniciados.
O plano prevê ações em áreas variadas. Confira abaixo os projetos previstos para os próximos quatro anos.

Educação

  • 100 escolas de educação em tempo integral até 2026
  • Ofertar 30 mil vagas em tempo integral para alunos das escolas municipais (PROETI)
  • Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES)
  • Certificar 50% das unidades escolares estaduais como Escolas do Futuro.
  • Novos CEETs – Centros Técnicos (Castelo, Vargem Alta, Afonso Claudio e Serra-Sede)

Saúde

  • Construção do Complexo de Saúde para o Norte do Estado: hospital em São Mateus, com 260 leitos, hemocentro, farmácia cidadã, CRE, CRE, SRS, CRIE – Centro Regional Imunobiológicas Espécies, Telessaúde (consultas e exames especializados)
  • Conclusão do Hospital Geral de Cariacica 
  • Realização de 110 mil cirurgias eletivas por ano (OperaES)
  • Iniciar a obra do Hospital de Colatina (Novo Silvio Avidos), com oferta de 260 leitos

Segurança

  • 15 obras de Melhorias na Infraestrutura das Unidades de Segurança - Polícia Civil (7 reformas e 8 manutenções em delegacias e DHPPs)
  • 24 obras de Construções e Melhorias na Infraestrutura das Unidades de Segurança - Polícia Militar
  • 5 obras de Melhoria na Infraestrutura das Unidades de Segurança - Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
  • 26 Obras de Melhorias na Infraestrutura das Unidades de Segurança - Corpo de Bombeiros
  • Reaparelhamento de Frota da Polícia Militar

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Infraestrutura: mobilidade

  • Conclusão do Trevo de Carapina
  • Implantação do corredor Metropolitano Sul
  • Construção do novo Terminal de Carapina
  • Realização de obras segunda etapa do corredor da Rodovia Leste-Oeste
  • Conclusão das faixas e ciclovia da Terceira Ponte
  • Construção de 4 mil unidades habitacionais de interesse social
  • R$ 1 bilhão de investimentos em pavimentação, drenagem e iluminação e bairros e municípios do Estado (convênio com os municípios de R$ 250 milhões por ano)
  • Obras de implantação, pavimentação, reabilitação e recuperação em rodovias estaduais do interior capixaba
  • Criação do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU (Estruturação das quatro unidades estaduais de gestão de resíduos sólidos)
  • Operação do Aquaviário

Infraestrutura: saneamento

  • Ampliação da Cobertura dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário
  • Implantação e ampliação de 18 Sistemas de Esgotamento Sanitário em 16 municípios
  • Macrodrenagem nas Bacias da Região Metropolitana de Vitória

Agricultura e meio ambiente

  • 25 obras de pavimentação de vias vicinais no meio rural
  • Reabilitação de 70 Km de trechos e conservação de vias vicinais já existentes
  • Doação de 1.500.000 m² de blocos intertravados para prefeituras realizarem pavimentação de vias vicinais
  • Expansão do Projeto Barraginhas
  • Apoio e Bem Estar ao Animal
  • Programa Estadual de Mudanças Climáticas

Proteção social

  • Obras de construção e reforma da Rede de Serviços Socioassistenciais
  • Investimento na Rede de Serviços de Segurança Alimentar e Nutricional (expansão 15 bancos de alimentos em funcionamento; expansão das cozinhas comunitárias; implementação de restaurante popular).
  • Implantação de serviços de acolhimento institucional e em domicílio
  • Implantação de projeto de atendimento a pessoa idosa e com deficiência com transferência de renda
  • Oferta de 515 mil vagas em cursos no QualificarES, ampliando para os 78 municípios
  • Concessão de empréstimo aos micros e pequenos empreendedores egressos do Qualificar ES (AcreditarES)
  • Implantação de 14 laboratórios de potencialidades capixabas nos CRJs (LabPocas)
  • Vagas de formações de educação em direitos humanos

Cultura, esporte e lazer

  • Lançamento da sede física do HUB ES+
  • Editais Funcultura
  • Conclusão do Teatro Carlos Gomes
  • Ginásio Poliesportivo - Centro de Excelência PCD
  • Conclusão de 38 quadras poliesportivas e 4 espaços esportivos em parceria com o DER
  • Aquisição e doação de 300 Multi-Exercitadores (Academia Calistênica)
  • Criação de 350 novos núcleos de Campeões de Futuro
  • Conclusão das Praças Saudáveis em 2023
  • Aquisição e doação de 350 Academias Populares
  • Conclusão de Campos Bom de Bola
  • Oferta de 960 Bolsas Atleta Capixabas com um valor total de R$ 16.660.000
  • Construção de 20 campos oficiais (Projeto Campo Perfeito)
  • Conclusão da revitalização do Estádio Kleber Andrade

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