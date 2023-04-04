Quartel Geral da PM em Maruípe, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Os decretos com as promoções dos tenentes-coronéis para o cargo de coronel foram assinadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) e publicadas nesta terça-feira (4) no Diário Oficial do Espírito Santo. As promoções são válidas desde o mês de março.

Na prática, as novas regras aprovadas pelos deputados reduzem o pedágio para a aposentadoria dos agentes e uma nova regra de transição.

A promoção dos militares e entrada de outros para a reserva abre novas vagas a serem preenchidas no sistema de hierarquia das corporações. Só em 2023, o governo do Estado deve promover no total 1.355 policiais militares e 92 bombeiros. Ao longo de três anos, esse número sobe para 4 mil militares.

Na lista de promovidos por merecimento está Carlos Alberto Foresti, tenente-coronel que ficou conhecido na greve de PM e chegou a ser acusado de participação no movimento. O PM teve demissão determinada pelo Conselho de Justificação da Polícia Militar e expulsão determinada pelo Conselho Estadual de Correição do Poder Executivo . Mas em 2019 foi anistiado e em 2021 foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) da acusação de ter incitado o movimento grevista.

Your browser does not support the audio element. Casagrande promove 26 militares ao cargo de coronel no ES

A Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública foram procuradas para dar mais detalhes sobre as promoções e questionadas se mais militares serão promovidos nos próximos dias, mas não deram retorno. Foresti também foi procurado para comentar a sua promoção, mas disse que não se pronunciaria por telefone.

Confira a lista de promovidos

Quadro de oficiais combatentes

Mario Marcelo Dal Col

Rodrigo Araújo Bulhões

Emerson Caus

Paulo Roberto Schulz Barbosa

Roberto Mauro da Rocha

Cristian Felix Tome

Gabriel Amancio de Souza Porto

Roger de Oliveira Almeida

Sebastião Biato Filho

Fabricio da Silva Martins

Flavio Pereira Santiago

Leonardo Vieira Celante

Marcio Franco Borges

Luciano Silva Suave

Celso Luiz Ferrari

Erico Vieira Celante

Robertson Wesley Monteiro Pires

Welington Barbosa Pessanha

Giuliano Menegatti

Werison Risperi

Romulo Souza Dias

Marcio Arantes Burgos

Carlos Alberto Foresti

Marcos Antônio Telles Deorce

Quadro de oficiais farmacêuticos/bioquímicos

Fabio Rogério Gomes Pereira

Quadro de oficiais combatentes do Corpo de Bombeiros