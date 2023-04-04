Pouco mais de um mês depois da aprovação na Assembleia Legislativa de um projeto que muda a aposentadoria dos policiais e bombeiros militares do Espírito Santo que ingressaram antes de 2007, o governo do Estado promoveu 26 militares ao posto de coronel, todos por merecimento. São 25 policiais militares e um integrante do Corpo de Bombeiros.
Os decretos com as promoções dos tenentes-coronéis para o cargo de coronel foram assinadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) e publicadas nesta terça-feira (4) no Diário Oficial do Espírito Santo. As promoções são válidas desde o mês de março.
Na prática, as novas regras aprovadas pelos deputados reduzem o pedágio para a aposentadoria dos agentes e uma nova regra de transição.
A promoção dos militares e entrada de outros para a reserva abre novas vagas a serem preenchidas no sistema de hierarquia das corporações. Só em 2023, o governo do Estado deve promover no total 1.355 policiais militares e 92 bombeiros. Ao longo de três anos, esse número sobe para 4 mil militares.
Na lista de promovidos por merecimento está Carlos Alberto Foresti, tenente-coronel que ficou conhecido na greve de PM e chegou a ser acusado de participação no movimento. O PM teve demissão determinada pelo Conselho de Justificação da Polícia Militar e expulsão determinada pelo Conselho Estadual de Correição do Poder Executivo. Mas em 2019 foi anistiado e em 2021 foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) da acusação de ter incitado o movimento grevista.
Casagrande promove 26 militares ao cargo de coronel no ES
A Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública foram procuradas para dar mais detalhes sobre as promoções e questionadas se mais militares serão promovidos nos próximos dias, mas não deram retorno. Foresti também foi procurado para comentar a sua promoção, mas disse que não se pronunciaria por telefone.
Confira a lista de promovidos
Quadro de oficiais combatentes
- Mario Marcelo Dal Col
- Rodrigo Araújo Bulhões
- Emerson Caus
- Paulo Roberto Schulz Barbosa
- Roberto Mauro da Rocha
- Cristian Felix Tome
- Gabriel Amancio de Souza Porto
- Roger de Oliveira Almeida
- Sebastião Biato Filho
- Fabricio da Silva Martins
- Flavio Pereira Santiago
- Leonardo Vieira Celante
- Marcio Franco Borges
- Luciano Silva Suave
- Celso Luiz Ferrari
- Erico Vieira Celante
- Robertson Wesley Monteiro Pires
- Welington Barbosa Pessanha
- Giuliano Menegatti
- Werison Risperi
- Romulo Souza Dias
- Marcio Arantes Burgos
- Carlos Alberto Foresti
- Marcos Antônio Telles Deorce
Quadro de oficiais farmacêuticos/bioquímicos
- Fabio Rogério Gomes Pereira
Quadro de oficiais combatentes do Corpo de Bombeiros
- Washington Ferreira Dias