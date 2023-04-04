Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Promoção após projeto

Casagrande promove 26 militares ao cargo de coronel no ES

Promoções ocorreram pouco mais de um mês após aprovação do projeto na Assembleia que muda a aposentadoria de PMs e bombeiros

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 19:48

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 abr 2023 às 19:48
Quartel da Policia Militar do ES
Quartel Geral da PM em Maruípe, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Pouco mais de um mês depois da aprovação na Assembleia Legislativa de um projeto que muda a aposentadoria dos policiais e bombeiros militares do Espírito Santo que ingressaram antes de 2007, o governo do Estado promoveu 26 militares ao posto de coronel, todos por merecimento. São 25 policiais militares e um integrante do Corpo de Bombeiros.
Os decretos com as promoções dos tenentes-coronéis para o cargo de coronel foram assinadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) e publicadas nesta terça-feira (4) no Diário Oficial do Espírito Santo. As promoções são válidas desde o mês de março.
Na prática, as novas regras aprovadas pelos deputados reduzem o pedágio para a aposentadoria dos agentes e uma nova regra de transição.
A promoção dos militares e entrada de outros para a reserva abre novas vagas a serem preenchidas no sistema de hierarquia das corporações. Só em 2023, o governo do Estado deve promover no total 1.355 policiais militares e 92 bombeiros. Ao longo de três anos, esse número sobe para 4 mil militares.
Na lista de promovidos por merecimento está Carlos Alberto Foresti, tenente-coronel que ficou conhecido na greve de PM e chegou a ser acusado de participação no movimento. O PM teve demissão determinada pelo Conselho de Justificação da Polícia Militar e expulsão determinada pelo Conselho Estadual de Correição do Poder Executivo. Mas em 2019 foi anistiado e em 2021 foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) da acusação de ter incitado o movimento grevista.
Casagrande promove 26 militares ao cargo de coronel no ES
A Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública foram procuradas para dar mais detalhes sobre as promoções e questionadas se mais militares serão promovidos nos próximos dias, mas não deram retorno. Foresti também foi procurado para comentar a sua promoção, mas disse que não se pronunciaria por telefone.

Confira a lista de promovidos

Quadro de oficiais combatentes
  • Mario Marcelo Dal Col
  • Rodrigo Araújo Bulhões
  • Emerson Caus
  • Paulo Roberto Schulz Barbosa
  • Roberto Mauro da Rocha
  • Cristian Felix Tome
  • Gabriel Amancio de Souza Porto
  • Roger de Oliveira Almeida
  • Sebastião Biato Filho
  • Fabricio da Silva Martins
  • Flavio Pereira Santiago
  • Leonardo Vieira Celante
  • Marcio Franco Borges
  • Luciano Silva Suave
  • Celso Luiz Ferrari
  • Erico Vieira Celante
  • Robertson Wesley Monteiro Pires
  • Welington Barbosa Pessanha
  • Giuliano Menegatti
  • Werison Risperi
  • Romulo Souza Dias
  • Marcio Arantes Burgos
  • Carlos Alberto Foresti
  • Marcos Antônio Telles Deorce
Quadro de oficiais farmacêuticos/bioquímicos
  • Fabio Rogério Gomes Pereira
Quadro de oficiais combatentes do Corpo de Bombeiros 
  • Washington Ferreira Dias

Veja Também

Entenda as novas regras de aposentadoria para os PMs e bombeiros do ES

Mudança em aposentadoria de PMs e bombeiros do ES vai ser votada na segunda (27)

PM e bombeiros: nova regra vai facilitar aposentadoria no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Governo do ES Polícia Militar Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados