Nova regra envia para reserva 349 militares e promove outros 1,4 mil no ES

Neste ano, 1.355 policiais e 92 bombeiros terão a patente elevada e a estimativa é que a promoção deles, juntos, tenha uma repercussão financeira da ordem de R$ 30,79 milhões anuais. Em 2024, outros 1.112 subirão na carreira e o impacto esperado é de R$ 23,8 milhões, enquanto que, em 2025, 1.547 serão promovidos e serão destinados mais R$ 34,8 milhões, por ano, para arcar com os novos custos.

Mais de 1,4 mil policiais militares vão ser promovidos em 2023 Crédito: Fernando Madeira

Para bancar esse aumento de gastos, o Executivo argumenta que os valores estão amparados pelas peças orçamentárias do Estado e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O projeto

O PLC 6/2023 foi aprovado por 28 deputados e tramitava em urgência. Estavam presentes 29 deputados, mas o presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos), se absteve. O único ausente foi Hudson Leal (Republicanos). Antes, o projeto foi aprovado também por unanimidade pelas comissões de Justiça, Segurança e Finanças.

As principais mudanças, anunciadas pelo governo do Estado em outubro, são a redução do pedágio para a aposentadoria e uma nova regra de transição, que prevê que os militares na ativa precisarão cumprir pedágio de 17% em relação ao prazo que faltar para atingir o tempo mínimo de serviço de 30 anos, reduzindo a expectativa de tempo de serviço restante para quem ingressou antes de 2007.

Reformas anteriores haviam estabelecido que quem ingressou na carreira militar antes de 2007 e aderiu à remuneração por subsídio aumentaria seu tempo de serviço por meio de um pedágio de 50%. Já para aqueles que ingressaram a partir de 2008, o tempo de serviço passou a ser fixado em 35 anos.

Em 2019, com a Reforma da Previdência dos Militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares, a regra foi unificada nacionalmente e o tempo mínimo para a aposentadoria passou a ser de 35 anos de serviço. Para quem já estava na ativa, implantou-se uma regra de transição, com pedágio de 17% sobre o tempo restante para a aposentadoria aos 30 anos de serviço.