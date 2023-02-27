Philipe Lemos vai tomar posse na próxima quarta-feira como secretário da Serra Crédito: Fernando Madeira

A ida de Lemos para a secretaria foi acertada na tarde desta segunda-feira (27) em uma reunião com Vidigal. O jornalista confirma que o convite partiu do prefeito, mas assegura que não foi indicação do PDT, partido ao qual se filiou para se candidatar a deputado federal. No encontro, o futuro secretário já começou a discutir eventos e campeonatos que deverão entrar no calendário do município.

Questionado sobre por que aceitou o convite, Lemos ressalta a possibilidade de levar políticas públicas para as comunidades. "É empolgante. Estive em contato com outros gestores e entes políticos que me fizeram convites e eu não aceitei. Tive a oportunidade de ir para o governo do Estado e outras prefeituras, mas esperei por algo mais de acordo com o meu perfil", afirma.

Your browser does not support the audio element. Philipe Lemos vira secretário na Serra, mas diz não ter planos eleitorais

Em mente, os planos do jornalista são atender melhor as comunidades na área de esportes e fomentar o turismo. "A Serra é linda!", valoriza.

Embora afirme que não tem planos eleitorais, o nome de Lemos tem sido cogitado como um possível sucessor de Vidigal, caso o prefeito não busque a reeleição no próximo ano, como tem declarado a aliados próximos. O futuro secretário assegura que esse tema não entrou em pauta na reunião, nem mesmo passou pela sua cabeça.

Atualmente, quem comanda a pasta de Turismo, Cultura e Esporte é Marcelo de Castro, interinamente. De acordo com Lemos, o atual secretário, que é um quadro técnico da prefeitura, deve permanecer na equipe. O vice-prefeito, Thiago Carreiro (União Brasil) já foi o titular da secretaria. Hoje, está rompido com Vidigal.