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Posse na quarta

Philipe Lemos vira secretário na Serra, mas diz não ter planos eleitorais

Ex-apresentador de TV foi candidato a deputado federal, mas não se elegeu. Ele aceitou o convite de Vidigal e vai comandar as áreas de Turismo, Esporte e Cultura
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 fev 2023 às 18:10

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 18:10

Philipe Lemos participa do 027 Perguntas
Philipe Lemos vai tomar posse na próxima quarta-feira como secretário da Serra Crédito: Fernando Madeira
O jornalista Philipe Lemos aceitou o convite do prefeito Sergio Vidigal (PDT) e será secretário de Turismo, Esporte e Cultura da Serra, conforme antecipou a colunista Letícia Gonçalves no domingo (26). Ele toma posse na próxima quarta-feira (1º), mas diz que, no momento, não tem planos eleitorais.
Em outubro passado, o ex-apresentador da TV Gazeta disputou uma vaga para a Câmara Federal e obteve 45.260 votos, porém não se elegeu. 
A ida de Lemos para a secretaria foi acertada na tarde desta segunda-feira (27) em uma reunião com Vidigal. O jornalista confirma que o convite partiu do prefeito, mas assegura que não foi indicação do PDT, partido ao qual se filiou para se candidatar a deputado federal.  No encontro, o futuro secretário já começou a discutir eventos e campeonatos que deverão entrar no calendário do município. 
Questionado sobre por que aceitou o convite, Lemos ressalta a possibilidade de levar políticas públicas para as comunidades. "É empolgante. Estive em contato com outros gestores e entes políticos que me fizeram convites e eu não aceitei. Tive a oportunidade de ir para o governo do Estado e outras prefeituras, mas esperei por algo mais de acordo com o meu perfil", afirma. 
Philipe Lemos vira secretário na Serra, mas diz não ter planos eleitorais
Em mente, os planos do jornalista são atender melhor as comunidades na área de esportes e fomentar o turismo. "A Serra é linda!", valoriza. 
Embora afirme que não tem planos eleitorais, o nome de Lemos tem sido cogitado como um possível sucessor de Vidigal, caso o prefeito não busque a reeleição no próximo ano, como tem declarado a aliados próximos. O futuro secretário assegura que esse tema não entrou em pauta na reunião, nem mesmo passou pela sua cabeça. 
Atualmente, quem comanda a pasta de Turismo, Cultura e Esporte é Marcelo de Castro, interinamente. De acordo com Lemos, o atual secretário, que é um quadro técnico da prefeitura, deve permanecer na equipe. O vice-prefeito, Thiago Carreiro (União Brasil) já foi o titular da secretaria. Hoje, está rompido com Vidigal.
* Com informações da colunista Letícia Gonçalves

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