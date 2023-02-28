Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Planejamento estratégico

ES terá programa para acelerar cirurgias e vai construir 2 novos hospitais

A previsão é que sejam feitas 110 mil cirurgias eletivas ainda em 2023; novos centros hospitalares serão construídos no Norte e no Noroeste do Estado
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 fev 2023 às 20:14

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 20:14

Médicos em centro cirúrgico de hospital
Médicos em centro cirúrgico de hospital: plano do Estado é realizar até 130 mil cirurgias por ano Crédito: Shutterstock
Até o próximo mês, o Espírito Santo vai lançar um programa para acelerar a realização de cirurgias eletivas. No OperaES, a previsão é que sejam feitas 110 mil cirurgias eletivas ainda em 2023, número que pode chegar a 130 mil cirurgias por ano ao longo do mandato do governador Renato Casagrande. O projeto foi apresentado durante o Planejamento Estratégico 2023-2026 do governo do Espírito Santo.
Nos planos do governo na área da saúde também está a construção de dois hospitais. Um deles será o "novo Silvio Avidos", em Colatina, com oferta de 260 leitos. O outro previsto é um complexo de saúde na região Norte do Espírito Santo, em São Mateus, incluindo novo hospital com 260 leitos — que vai substituir o Roberto Silvares —, hemocentro, farmácia cidadã e telessaúde, com consultas e exames especializados. 
"O nosso objetivo é estruturar a Saúde do Estado e a parceria com os hospitais filantrópicos para que a gente possa resolver grande parte dos problemas na região Noroeste. Lógico que algumas especialidades não tem, a não ser na Grande Vitória. Então, tem especialidade que a gente tem que continuar trazendo para a Grande Vitória", afirmou o governador.
ES terá programa para acelerar cirurgias e vai construir 2 novos hospitais

Veja Também

Governo do ES estuda reajuste de salários e tíquete de servidores

Sobre o hospital em Colatina, o governador informou que atualmente duas áreas estão sendo avaliadas para a construção. O edital será lançado em breve, mas a previsão é que a obra não seja concluída até 2026. O governo também não definiu o que será feito com o hospital atual, podendo ser demolido ou utilizado para outro fim. 
Hospital Geral de Cariacica também será entregue neste governo. Segundo Casagrande, o hospital está 30% pronto. Então, a obra vai ocorrer durante os anos de 2023 e 2024. A previsão é que comece a funcionar em 2025.

Veja Também

ES planeja 100 novas escolas em tempo integral e mais 4 centros técnicos

Cirurgias eletivas

O detalhamento da ampliação do número de cirurgias eletivas no Espírito Santo será feito no lançamento do programa OperaES, mas o secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Neto, adiantou que o objetivo é superar os 100 mil procedimentos feitos no ano passado, que já foi o maior número realizado.
Questionado se será preciso contratar vagas para alcançar esse número, Neto afirmou que o Estado tem quatro formas de realização das cirurgias eletivas: hospitais próprios, convênio com a Fundação Inova, hospitais filantrópicos e ainda  a possibilidade de contratar hospitais em regime de mutirão.

Veja Também

Novo secretário de Saúde do ES vai priorizar agilidade em consultas e cirurgias

Cirurgias eletivas são suspensas no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus

ES quer fazer até 100 mil cirurgias eletivas pelo SUS ainda em 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Renato Casagrande São Mateus Saúde Cirurgia Sistema Único de Saúde (SUS) Governo do ES SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados