Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, (Himaba) Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Himaba será ampliado e terá 182 novos leitos, anuncia Casagrande

O governo do Espírito Santo anunciou neste sábado (1º) a ampliação do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, o Himaba, em Vila Velha . Para realização das obras de expansão da estrutura clínica e cirúrgica foi aberto nesta sexta-feira (31) um edital de concorrência.

As obras de ampliação preveem a criação de mais 140 leitos clínicos de enfermaria pediátrica, 15 leitos de Utin (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) médio risco, 10 leitos de Utin alto risco e 12 leitos de Utip (Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica).

O governador Renato Casagrande informou nas redes sociais que a obras contemplam ainda mais cinco salas de cirurgia, totalizando 182 leitos. A estimativa de custo é de R$ 32.059.463,57, sendo R$ 22.475.638,82 destinados por meio de emenda parlamentar (repassados pela Caixa Econômica Federal) e outros R$ 9.583.824,75 de recursos próprios do governo do Estado.

As intervenções serão realizadas na área de 6.897,86 m² no mesmo prédio do hospital, localizado no bairro Soteco. A previsão de conclusão das obras é de três anos.

Também contempla todos os ambientes hospitalares necessários para o pleno funcionamento dos leitos, como farmácia, almoxarifado, CME, refeitório, cozinha, expurgo, DML, entre outros.

“A ampliação do Himaba já faz parte do nosso planejamento. Essa obra vai melhorar o padrão de atendimento em média e alta complexidade das nossas mães e crianças, fazendo o Himaba se consolidar como referência na área materno-infantil no Espírito Santo”, disse o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

A entrega dos envelopes das empresas que vão concorrer à empreitada vai até o dia 5 de maio.

Mais leitos pediátricos! Foi lançado edital para ampliação da estrutura clínica e cirúrgica materno-infantil do HIMABA, em #VilaVelha. Com aumento e 140 leitos clínicos de enfermaria pediátrica, 15 leitos de UTIN médio risco, 10 leitos UTIN alto risco e 12 leitos de UTIP. 1/2 — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) April 1, 2023

Novos leitos a partir deste sábado

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o Himaba inicia o mês de abril com abertura de 15 novos leitos, sendo oito destinados à enfermaria e sete de unidade semi-intensiva pediátrica, que já entram em atividade neste sábado (1º). Com a oferta, a unidade passará a contar com 196 leitos, sendo 15 de unidade semi-intensiva e 52 de enfermarias pediátricas.