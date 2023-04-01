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Mais salas de cirurgia

Himaba será ampliado e terá 182 novos leitos, anuncia Casagrande

Hospital infantil em Vila Velha também terá novos leitos de UTI. A estimativa de custo da reforma é de R$ 32 milhões e, após a licitação, o prazo de execução será de 36 meses

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 09:52

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 abr 2023 às 09:52
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, (Himaba)
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, (Himaba) Crédito: Fernando Madeira
Himaba será ampliado e terá 182 novos leitos, anuncia Casagrande
O governo do Espírito Santo anunciou neste sábado (1º) a ampliação do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, o Himaba, em Vila Velha. Para realização das obras de expansão da estrutura clínica e cirúrgica foi aberto nesta sexta-feira (31) um edital de concorrência.
As obras de ampliação preveem a criação de mais 140 leitos clínicos de enfermaria pediátrica, 15 leitos de Utin (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) médio risco, 10 leitos de Utin alto risco e 12 leitos de Utip (Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica).
O governador Renato Casagrande informou nas redes sociais que a obras contemplam ainda mais cinco salas de cirurgia, totalizando 182 leitos. A estimativa de custo é de R$ 32.059.463,57, sendo R$ 22.475.638,82 destinados por meio de emenda parlamentar (repassados pela Caixa Econômica Federal) e outros R$ 9.583.824,75 de recursos próprios do governo do Estado.
As intervenções serão realizadas na área de 6.897,86 m² no mesmo prédio do hospital, localizado no bairro Soteco. A previsão de conclusão das obras é de três anos.
Também contempla todos os ambientes hospitalares necessários para o pleno funcionamento dos leitos, como farmácia, almoxarifado, CME, refeitório, cozinha, expurgo, DML, entre outros.
“A ampliação do Himaba já faz parte do nosso planejamento. Essa obra vai melhorar o padrão de atendimento em média e alta complexidade das nossas mães e crianças, fazendo o Himaba se consolidar como referência na área materno-infantil no Espírito Santo”, disse o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.
A entrega dos envelopes das empresas que vão concorrer à empreitada vai até o dia 5 de maio.

Novos leitos a partir deste sábado

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o Himaba inicia o mês de abril com abertura de 15 novos leitos, sendo oito destinados à enfermaria e sete de unidade semi-intensiva pediátrica, que já entram em atividade neste sábado (1º). Com a oferta, a unidade passará a contar com 196 leitos, sendo 15 de unidade semi-intensiva e 52 de enfermarias pediátricas.
“A circulação de vírus respiratórios sazonais e a dengue têm mantido a taxa de ocupação de leitos pediátricos acima do esperado. Essa abertura de leitos no Himaba é parte dos esforços do Governo do Estado em ampliar e garantir o acesso à saúde das nossas crianças. Além disso, estamos trabalhando na estruturação de um plano de contingência para aumentar o número de leitos pediátricos disponíveis”, explicou o secretário.

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