Após mães dormirem na fila, consultas no Himaba serão marcadas por telefone

Após mães dormirem na fila para conseguir atendimento aos filhos, o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, passará a ter o sistema de agendamento por telefone. A promessa é que os interessados possam ligar para a unidade e marcar a consulta sem sair de casa ou esperar horas no local.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o call center está em fase final de adaptações e funcionará a partir da próxima semana, ainda sem data definida. O serviço será prestado das 7h às 19h, em dias úteis. Por meio dele será possível agendar consultas ambulatoriais, com exceção daquelas em cardiologia.
Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (8), o secretário Miguel Duarte afirmou que os telefonemas serão o único jeito de agendar consultas nas demais especialidades. O número para o qual a população deverá ligar, no entanto, será divulgado apenas na próxima semana.
"Hoje, existe o fluxo de pessoas que vão para as consultas e as que buscam agendamento, o que sobrecarrega a recepção. Com a mudança, não teremos mais o agendamento presencial. Quem tiver dificuldade deve procurar a secretaria de Saúde do município em que mora", explicou.
"A tendência é que não tenhamos mais dificuldade nas consultas de neuropediatria, devido a um volume maior de consultas e adequação de modelo, no qual as pessoas não precisam mais aguardar na fila"
No início de fevereiro deste ano, o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no hospital em Vila Velha. Naquela data, diversas famílias passariam a noite no local, na esperança de conseguirem uma senha de atendimento na manhã seguinte – incluindo mãe e filha que chegaram a dormir no chão.
A maioria precisava de consultas com neuropediatras para os filhos autistas. "Estou tentando há cinco meses. Venho e não consigo. Por telefone, não adianta, é impossível", reclamou a dona de casa Elizângela Pereira, na época. Nessa terça-feira (7), cenas do tipo voltaram a acontecer na unidade.
Após ser questionada sobre tal situação por A Gazeta, a Sesa afirmou que foram disponibilizadas 324 senhas para agendamento de consulta de neuropediatria nesta quarta-feira (4). No entanto, o atendimento de quem conseguir uma delas será feito apenas nos meses de julho e agosto deste ano.
Expansão com teleconsultas no Himaba
Há cerca de um mês, o secretário Miguel Paulo Duarte Neto anunciou que o Himaba triplicará o número de consultas mensais. "O que estamos fazendo para resolver o problema é passar de 300 para 900 consultas. Essa ampliação deve acontecer dentro do prazo máximo de 60 dias", afirmou.
Nesta quarta-feira (8), ele detalhou que dos 900 atendimentos, 600 serão por teleconsulta (por meio da internet) e 300 serão presenciais. Para os serviços on-line, o hospital disponibilizará duas salas e um funcionário para auxiliar as famílias. O neuropediatra poderá ser de qualquer lugar do país.
3 pacientes/hora
É a expectativa de atendimento da Sesa com teleconsultas no Himaba
De acordo com o secretário, a telemedicina terá alguns públicos-alvo. "Preferencialmente, serão atendidos pacientes que já têm acesso ao tratamento e precisam de manutenção ou que precisam da emissão de laudos. Além daqueles que não conseguem ir ao hospital e têm a tecnologia necessária."
A previsão é que o sistema de teleconsulta já passe a funcionar também a partir da próxima semana, em uma etapa inicial, de testes. "A unidade fará a divulgação do início da atividade no momento oportuno", afirmou a Sesa, sem dar um dia específico para o início do funcionamento da modalidade.
Ampliação em Vitória
Paralelamente, a Sesa ressaltou que "está empenhada em ampliar a oferta de consultas em neuropediatria, especialidade considerada escassa no Espírito Santo" e que deve ofertar mais 600 atendimentos mensais – 400 presenciais e 200 teleconsultas – no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória.
A empresa vencedora do pregão eletrônico tem 48 horas para entregar a documentação necessária. Concluindo o processo, a expectativa é que as consultas se iniciem em até 30 dias. O contrato terá duração de um ano e poderá ser prorrogado por até cinco anos. O investimento inicial é de R$ 2,6 milhões.
Após mães dormirem na fila, consultas no Himaba serão marcadas por telefone