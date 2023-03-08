Após mães dormirem na fila, consultas no Himaba serão marcadas por telefone

Após mães dormirem na fila para conseguir atendimento aos filhos , o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, passará a ter o sistema de agendamento por telefone. A promessa é que os interessados possam ligar para a unidade e marcar a consulta sem sair de casa ou esperar horas no local.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , o call center está em fase final de adaptações e funcionará a partir da próxima semana, ainda sem data definida. O serviço será prestado das 7h às 19h, em dias úteis. Por meio dele será possível agendar consultas ambulatoriais, com exceção daquelas em cardiologia.

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (8), o secretário Miguel Duarte afirmou que os telefonemas serão o único jeito de agendar consultas nas demais especialidades. O número para o qual a população deverá ligar, no entanto, será divulgado apenas na próxima semana.

"Hoje, existe o fluxo de pessoas que vão para as consultas e as que buscam agendamento, o que sobrecarrega a recepção. Com a mudança, não teremos mais o agendamento presencial. Quem tiver dificuldade deve procurar a secretaria de Saúde do município em que mora", explicou.

"A tendência é que não tenhamos mais dificuldade nas consultas de neuropediatria, devido a um volume maior de consultas e adequação de modelo, no qual as pessoas não precisam mais aguardar na fila" Miguel Duarte - Secretário de Saúde do Espírito Santo

A maioria precisava de consultas com neuropediatras para os filhos autistas. "Estou tentando há cinco meses. Venho e não consigo. Por telefone, não adianta, é impossível", reclamou a dona de casa Elizângela Pereira, na época. Nessa terça-feira (7), cenas do tipo voltaram a acontecer na unidade

Após ser questionada sobre tal situação por A Gazeta, a Sesa afirmou que foram disponibilizadas 324 senhas para agendamento de consulta de neuropediatria nesta quarta-feira (4). No entanto, o atendimento de quem conseguir uma delas será feito apenas nos meses de julho e agosto deste ano.

Expansão com teleconsultas no Himaba

Há cerca de um mês, o secretário Miguel Paulo Duarte Neto anunciou que o Himaba triplicará o número de consultas mensais. "O que estamos fazendo para resolver o problema é passar de 300 para 900 consultas. Essa ampliação deve acontecer dentro do prazo máximo de 60 dias", afirmou.

Nesta quarta-feira (8), ele detalhou que dos 900 atendimentos, 600 serão por teleconsulta (por meio da internet) e 300 serão presenciais. Para os serviços on-line, o hospital disponibilizará duas salas e um funcionário para auxiliar as famílias. O neuropediatra poderá ser de qualquer lugar do país.

3 pacientes/hora É a expectativa de atendimento da Sesa com teleconsultas no Himaba

De acordo com o secretário, a telemedicina terá alguns públicos-alvo. "Preferencialmente, serão atendidos pacientes que já têm acesso ao tratamento e precisam de manutenção ou que precisam da emissão de laudos. Além daqueles que não conseguem ir ao hospital e têm a tecnologia necessária."

A previsão é que o sistema de teleconsulta já passe a funcionar também a partir da próxima semana, em uma etapa inicial, de testes. "A unidade fará a divulgação do início da atividade no momento oportuno", afirmou a Sesa, sem dar um dia específico para o início do funcionamento da modalidade.

Ampliação em Vitória

Paralelamente, a Sesa ressaltou que "está empenhada em ampliar a oferta de consultas em neuropediatria, especialidade considerada escassa no Espírito Santo" e que deve ofertar mais 600 atendimentos mensais – 400 presenciais e 200 teleconsultas – no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória

A empresa vencedora do pregão eletrônico tem 48 horas para entregar a documentação necessária. Concluindo o processo, a expectativa é que as consultas se iniciem em até 30 dias. O contrato terá duração de um ano e poderá ser prorrogado por até cinco anos. O investimento inicial é de R$ 2,6 milhões.