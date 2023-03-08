Ônibus Rosa está em Vila Velha para atender mulheres vítimas de violência

Na semana do Dia da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), o Ônibus Rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha está estacionado em frente ao Fórum da Prainha, em Vila Velha, para realizar atendimentos jurídicos e psicossociais às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A ação teve início nesta terça-feira (7) e segue até a próxima sexta-feira (10), das 9h às 12h e das 13h às 17h.