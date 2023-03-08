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Na Prainha

Ônibus Rosa está em Vila Velha para atender mulheres vítimas de violência

Iniciativa busca acolher e orientar as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e atendimento será realizado até sexta-feira (10), das 9h às 12h e das 13h às 17h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2023 às 08:57

Publicado em 08 de Março de 2023 às 08:57

Ônibus Rosa realiza atendimento a vítimas de violência doméstica em Vila Velha
Ônibus Rosa realiza atendimento a vítimas de violência doméstica em Vila Velha Crédito: Divulgação/TJES
Na semana do Dia da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), o Ônibus Rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha está estacionado em frente ao Fórum da Prainha, em Vila Velha, para realizar atendimentos jurídicos e psicossociais às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A ação teve início nesta terça-feira (7) e  segue até a próxima sexta-feira (10), das 9h às 12h e das 13h às 17h.
As mulheres que buscam o Ônibus Rosa recebem orientação jurídica, psicológica e social, e também há análise de pedidos de medida protetiva. O acolhimento é feito por advogadas voluntárias da OAB-Mulher e por profissionais da Prefeitura Municipal de Vila Velha, da Delegacia da Mulher e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
A ação acontece durante a 23ª Semana da Justiça pela Paz em Casa e é uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Tribunal da Justiça do Espírito Santo (TJES), a Prefeitura de Vila Velha e a Delegacia da Mulher. A iniciativa atende uma convocação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que todos os tribunais do país se unam para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulher.

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