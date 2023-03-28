Deputados aprovam revisão anual para servidores estaduais em sessão nesta terça-feira (28) Crédito: Lucas S. Costa/ Ales

Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade projetos que concedem 5% de reajuste anual à remuneração de todos os servidores estaduais, incluindo militares, servidores da administração direta, das autarquias e das fundações. Os projetos foram aprovados, em regime de urgência, durante sessão extraordinária na Assembleia Legislativa realizada nesta terça-feira (28).

O impacto anual com a revisão aprovada para os servidores do Executivo é de R$ 365.676.729,96 nos próximos 12 meses. O novo salário vai valer a partir do mês de abril e vai beneficiar 96.771 servidores, incluindo os efetivos, comissionados e designados temporários (DTs), além de aposentados e pensionistas.

O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), que encaminhou a votação nas comissões reunidas de Justiça e Finanças da matéria relativa aos servidores do Executivo estadual, ressaltou que o índice é linear para todas as categorias e não se trata de aumento real aos salários dos servidores, mas corresponde a uma revisão anual geral para reposição da inflação.

Alguns deputados reclamaram da ausência de aumento real para os servidores do governo do Estado, já que 5% ainda fica abaixo da inflação do último ano, que chegou a 5,6%.

Your browser does not support the audio element. Assembleia aprova aumento de 5% para todos os servidores estaduais do ES

Aumento também para servidores da Assembleia, MPES e Defensora

Durante a sessão, os deputados também aprovaram aumento no mesmo índice para todos os servidores da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Para o MPES, o impacto é de R$ 7.857.047,00; na Assembleia, o aumento tem impacto anual de R$ 7.341.235, 47; e na Defensoria Pública, no valor de R$ 2.726.403,47.