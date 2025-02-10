Exclusivo: trabalho de Júnior Vieira, o rei dos bolos no ES, não vai parar

Júnior Vieira, no Teatro Sesc Glória, diante de um belo e imponente bolo, uma das suas obras de arte Crédito: Divulgação

Foi-se o artista, fica a sua arte. Famosos em todo o país, os bolos e doces do cake designer Júnior Vieira, que morreu no dia 12 de janeiro em São Paulo , não deixaram em momento algum de fazer a alegria de festas e eventos sociais e corporativos pelo Estado afora. As guloseimas que fizeram a fama do confeiteiro capixaba continuam a ser produzidas por alguns de seus familiares e auxiliares.

“A intenção da nossa família é dar continuidade ao trabalho que o Júnior desenvolveu tão bem nesses mais de 20 anos de atuação. Temos muitas referências de tudo que ele fez para conseguir seguir com o trabalho”, afirma Anthero Manoel Faria Vieira, irmão do confeiteiro que morreu precocemente, aos 47 anos, de insuficiência renal e hepática, segundo a família

Além de Anthero, a empresa Júnior Vieira Cake Designer, localizada no Sítio Histórico da Prainha , em Vila Velha, está sendo tocada pelo filho de Anthero, Tiago, que cuida da parte administrativa do negócio, e por José Roberto Gomes Pereira, que coordena a cozinha e há 15 anos auxiliava o confeiteiro.

AGENDA ATÉ DEZEMBRO

Muito conceituado no setor de festas e eventos no Espírito Santo, Júnior Vieira tinha encomendas agendadas para todo o ano de 2025 até o mês de dezembro. Anthero Vieira promete honrar todos os contratos.

Júnior Vieira, o mago da confeitaria no ES Crédito: Divulgação

“Junior sempre foi muito requisitado, mas ainda existem espaços na agenda. Temos contratos já fechados até dezembro, alguns meses com mais encomendas, outros com menos. O nosso objetivo é sim cumprir com todos os contratos que já haviam sido fechados e também com os novos contratos que estão chegando”, diz.

"O Júnior deixou muita coisa com a gente. Além das lembranças e memórias incríveis que temos dele, ele também deixou suas receitas de sobremesas, de bolos, de doces, de pâtisserie e muitas referências que ele usava para criar suas maquetes" Anthero Manoel Faria Vieira - Irmão de Júnior Vieira

O nome da empresa - Júnior Vieira Cake Designer -, explica Anthero, deve continuar, mas isso ainda depende de algumas questões jurídicas que a família está resolvendo.

Indagado se os bolos e doces feitos com maestria por Júnior Vieira continuarão a ser confeccionados pela equipe atual, Anthero diz que essa questão ainda está sendo discutida: “Em relação aos contratos já fechados, estamos fazendo uma análise criteriosa para entender se temos capacidade de produzir o que foi acordado. Sempre estamos entrando em contato com as noivas e clientes, além das cerimonialistas dos eventos, para poder alinhar alguma coisa que estava pendente”, ressalta Anthero Vieira.

OS DOCES MAIS CONHECIDOS

Mas ele adianta que os doces mais conhecidos do falecido irmão confeiteiro continuarão a ser fabricados: “Os itens principais são a maquete de bolo, bolo de corte e os bem-casados, esses estão presentes em praticamente todos os contratos, mas também temos mesa de sobremesas que foi uma marca registrada da inovação que o Júnior trouxe para os eventos e que pretendemos continuar produzindo”.

Bolo gigante, uma das marcas do falecido confeiteiro Crédito: Divulgação

Apesar da dor da família pela perda repentina de Júnior Vieira, Anthero revela que, mesmo nos momentos mais difíceis, logo após a morte do irmão, o trabalho da empresa não parou em momento algum. “Incrivelmente, não parou. Desde o momento em que ele se foi, a gente acredita que tudo o que ele construiu era a vida dele, era uma das coisas mais importantes pra ele. Nunca tivemos intenção de parar, não só por ele, mas também pelas clientes que estavam confiando seus eventos a ele.”

Anthero Vieira revela que a família, mesmo devastada pela perda, foi desafiada a manter a arte do Júnior Vieira seis dias depois da morte dele, honrando os contratos assumidos pelo profissional.