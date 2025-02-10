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Leonel Ximenes

Exclusivo: trabalho de Júnior Vieira, o rei dos bolos no ES, não vai parar

Cake designer capixaba, considerado um mestre na arte da confeitaria em todo o país, morreu aos 47 anos de idade, no começo de janeiro, em São Paulo, onde passava férias

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 03:12

Públicado em 

10 fev 2025 às 03:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Júnior Vieira, no Teatro Sesc Glória, diante de um belo e imponente bolo, uma das suas obras de arte
Júnior Vieira, no Teatro Sesc Glória, diante de um belo e imponente bolo, uma das suas obras de arte Crédito: Divulgação
Foi-se o artista, fica a sua arte. Famosos em todo o país, os bolos e doces do cake designer Júnior Vieira, que morreu no dia 12 de janeiro em São Paulo, não deixaram em momento algum de fazer a alegria de festas e eventos sociais e corporativos pelo Estado afora. As guloseimas que fizeram a fama do confeiteiro capixaba continuam a ser produzidas por alguns de seus familiares e auxiliares.
“A intenção da nossa família é dar continuidade ao trabalho que o Júnior desenvolveu tão bem nesses mais de 20 anos de atuação. Temos muitas referências de tudo que ele fez para conseguir seguir com o trabalho”, afirma Anthero Manoel Faria Vieira, irmão do confeiteiro que morreu precocemente, aos 47 anos, de insuficiência renal e hepática, segundo a família.

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Além de Anthero, a empresa Júnior Vieira Cake Designer, localizada no Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, está sendo tocada pelo filho de Anthero, Tiago, que cuida da parte administrativa do negócio, e por José Roberto Gomes Pereira, que coordena a cozinha e há 15 anos auxiliava o confeiteiro.

AGENDA ATÉ DEZEMBRO

Muito conceituado no setor de festas e eventos no Espírito Santo, Júnior Vieira tinha encomendas agendadas para todo o ano de 2025 até o mês de dezembro. Anthero Vieira promete honrar todos os contratos.
Júnior Vieira, o mago da confeitaria no ES
Júnior Vieira, o mago da confeitaria no ES Crédito: Divulgação
“Junior sempre foi muito requisitado, mas ainda existem espaços na agenda. Temos contratos já fechados até dezembro, alguns meses com mais encomendas, outros com menos. O nosso objetivo é sim cumprir com todos os contratos que já haviam sido fechados e também com os novos contratos que estão chegando”, diz.
"O Júnior deixou muita coisa com a gente. Além das lembranças e memórias incríveis que temos dele, ele também deixou suas receitas de sobremesas, de bolos, de doces, de pâtisserie e muitas referências que ele usava para criar suas maquetes"
Anthero Manoel Faria Vieira - Irmão de Júnior Vieira
O nome da empresa - Júnior Vieira Cake Designer -, explica Anthero, deve continuar, mas isso ainda depende de algumas questões jurídicas que a família está resolvendo.

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Indagado se os bolos e doces feitos com maestria por Júnior Vieira continuarão a ser confeccionados pela equipe atual, Anthero diz que essa questão ainda está sendo discutida: “Em relação aos contratos já fechados, estamos fazendo uma análise criteriosa para entender se temos capacidade de produzir o que foi acordado. Sempre estamos entrando em contato com as noivas e clientes, além das cerimonialistas dos eventos, para poder alinhar alguma coisa que estava pendente”, ressalta Anthero Vieira.

OS DOCES MAIS CONHECIDOS

Mas ele adianta que os doces mais conhecidos do falecido irmão confeiteiro continuarão a ser fabricados: “Os itens principais são a maquete de bolo, bolo de corte e os bem-casados, esses estão presentes em praticamente todos os contratos, mas também temos mesa de sobremesas que foi uma marca registrada da inovação que o Júnior trouxe para os eventos e que pretendemos continuar produzindo”.
Bolo gigante, uma das marcas de Júnior Vieira
Bolo gigante, uma das marcas do falecido confeiteiro Crédito: Divulgação
Apesar da dor da família pela perda repentina de Júnior Vieira, Anthero revela que, mesmo nos momentos mais difíceis, logo após a morte do irmão, o trabalho da empresa não parou em momento algum. “Incrivelmente, não parou. Desde o momento em que ele se foi, a gente acredita que tudo o que ele construiu era a vida dele, era uma das coisas mais importantes pra ele. Nunca tivemos intenção de parar, não só por ele, mas também pelas clientes que estavam confiando seus eventos a ele.”
Anthero Vieira revela que a família, mesmo devastada pela perda, foi desafiada a manter a arte do Júnior Vieira seis dias depois da morte dele, honrando os contratos assumidos pelo profissional.
“No sábado da semana em que tudo aconteceu, tivemos dois eventos e que foram entregues na mesma qualidade e padrão Júnior Vieira. De lá pra cá, seguimos entregando tudo que foi combinado com muito orgulho do que ele representava e ainda representa para todos nós. Muita dedicação, muito amor e sonhos infinitos”, finaliza o irmão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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