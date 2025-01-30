Casagrande rebate o famoso Guia Michelin, que chamou peixada de moqueca

O governador Renato Casagrande
(PSB) teve que defender a “honra” do Espírito Santo e rebater uma postagem do famoso Guia Michelin, que postou nesta quinta-feira (30) um vídeo de uma cozinheira ensinando os segredos daquilo que ela chamou de “moqueca”, mas que na realidade não passa de uma peixada.
Horas depois da publicação no perfil do Michelin no Instagram
, Casagrande foi diplomático e bem-humorado, mas não deixou de destacar o prato símbolo da culinária capixaba, quatro horas depois da postagem do guia centenário de origem francesa.
“Essa peixada deve estar muito boa. Mas quero convidá-los a saborear a verdadeira moqueca aqui no Espírito Santo, porque moqueca é capixaba, o resto é peixada!”, escreveu o governador.
Na postagem do Michelin, uma cozinheira mostra como é feita a “moqueca” e os ingredientes que o prato leva, incluindo azeite de dendê e mandioca, tudo dentro de uma panela de pedra, itens que não fazem parte da moqueca capixaba
. No vídeo, as pequenas postas de dourado ainda são grelhadas antes de serem levadas à panela.
Ao lado do vídeo, o Guia Michelin, referência mundial no trabalho de classificação de restaurantes com estrelas, postou o seguinte texto, em inglês: “Moqueca é mais que um prato, é uma celebração! Cozido lentamente em uma panela de cerâmica com azeite de dendê, este perfumado ensopado de frutos do mar ou peixe é melhor apreciado com arroz (obrigatório!) e compartilhado com os entes queridos. Você já experimentou da maneira autêntica?”
Da maneira autêntica, sim, feita pelos capixabas.