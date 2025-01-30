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Leonel Ximenes

Casagrande rebate o famoso Guia Michelin, que chamou peixada de moqueca

Referência na gastronomia mundial, publicação francesa postou vídeo com receita de "moqueca" que leva azeite de dendê e mandioca, e tudo numa panela de pedra

Públicado em 

30 jan 2025 às 15:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A autêntica moqueca capixaba, feita na panela de barro
A autêntica moqueca capixaba, feita na panela de barro Crédito: Marcelo Moryan
governador Renato Casagrande (PSB) teve que defender a “honra” do Espírito Santo e rebater uma postagem do famoso Guia Michelin, que postou nesta quinta-feira (30) um vídeo de uma cozinheira ensinando os segredos daquilo que ela chamou de “moqueca”, mas que na realidade não passa de uma peixada.
Horas depois da publicação no perfil do Michelin no Instagram, Casagrande foi diplomático e bem-humorado, mas não deixou de destacar o prato símbolo da culinária capixaba, quatro horas depois da postagem do guia centenário de origem francesa.

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“Essa peixada deve estar muito boa. Mas quero convidá-los a saborear a verdadeira moqueca aqui no Espírito Santo, porque moqueca é capixaba, o resto é peixada!”, escreveu o governador.

INGREDIENTES DE PEIXADA

Na postagem do Michelin, uma cozinheira mostra como é feita a “moqueca” e os ingredientes que o prato leva, incluindo azeite de dendê e mandioca, tudo dentro de uma panela de pedra, itens que não fazem parte da moqueca capixaba. No vídeo, as pequenas postas de dourado ainda são grelhadas antes de serem levadas à panela.
A resposta e o convite de Casagrande na postagem do Guia Michelin
A resposta e o convite de Casagrande na postagem do Guia Michelin Crédito: Instagram
Ao lado do vídeo, o Guia Michelin, referência mundial no trabalho de classificação de restaurantes com estrelas, postou o seguinte texto, em inglês: “Moqueca é mais que um prato, é uma celebração! Cozido lentamente em uma panela de cerâmica com azeite de dendê, este perfumado ensopado de frutos do mar ou peixe é melhor apreciado com arroz (obrigatório!) e compartilhado com os entes queridos. Você já experimentou da maneira autêntica?”
Da maneira autêntica, sim, feita pelos capixabas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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