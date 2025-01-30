Casagrande rebate o famoso Guia Michelin, que chamou peixada de moqueca

“Essa peixada deve estar muito boa. Mas quero convidá-los a saborear a verdadeira moqueca aqui no Espírito Santo, porque moqueca é capixaba, o resto é peixada!”, escreveu o governador.

Ao lado do vídeo, o Guia Michelin, referência mundial no trabalho de classificação de restaurantes com estrelas, postou o seguinte texto, em inglês: “Moqueca é mais que um prato, é uma celebração! Cozido lentamente em uma panela de cerâmica com azeite de dendê, este perfumado ensopado de frutos do mar ou peixe é melhor apreciado com arroz (obrigatório!) e compartilhado com os entes queridos. Você já experimentou da maneira autêntica?”