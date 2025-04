O desafio do próximo papa: brindar com Trump e comer com os pobres

Não é fácil ser papa. O pontífice romano, apesar de ser um dos homens mais poderosos do mundo, deve saber que o bom senso é o limite do seu pontificado. Ele não pode colocar em risco a unidade da Igreja Católica forjada em mais de dois mil anos de história. E ainda mais difícil é ser sucessor de Francisco, um papa de gestos e palavras eloquentes, principalmente em favor dos mais desfavorecidos da sociedade, o que naturalmente deveria ser um atributo digno de aplausos em se tratando de um líder cristão de mais de 1 bilhão de almas.

Mas não foi assim, infelizmente. Não obstante suas inúmeras qualidades, o papa que acaba de nos deixar provocou - ainda que involuntariamente - divisões e fissuras na Igreja Católica mundo afora. O fantasma da ruptura ronda as majestosas colunas fincadas por São Pedro, o primeiro papa.

Quero ressaltar esse aspecto: Francisco foi contestado, afrontado e até desrespeitado, por vastos segmentos católicos, por suas virtudes. O pontífice argentino foi “vítima” do seu tempo: como na política, a religião também sofre com a ação de grupos sectários, fundamentalistas e arrogantes.

Esse embate que corrói a unidade da Igreja e cria rachaduras nas dioceses mundo afora, talvez seja o maior desafio do próximo pontífice, seja ele quem for - de linha progressista, moderada ou conservadora.

O sucessor de Francisco vai ter que ter a sabedoria de transitar entre todas as vertentes da Igreja, dialogando, abrindo portas e acolhendo os diversos grupos que hoje se digladiam e que muitas vezes se parecem mais como militantes extremistas do que com fiéis de uma religião.