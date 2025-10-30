Leonel Ximenes
Tem até castelo: as novidades e atrações da Vila Natalina de Vila Velha

Estrutura no Parque da Prainha, que neste ano será maior, já começou a ser montada

Vitória
Publicado em 30/10/2025 às 03h15
Crianças brincam na Vila Natalina do Natal de 2024 em Vila Velha
Crianças brincam na Vila Natalina do Natal de 2024 em Vila Velha. Crédito: Vitor Jubini

Começou a contagem regressiva para a inauguração da Vila Natalina, no Parque da Prainha, em Vila Velha. A estrutura começou a ser montada nesta terça-feira (28) e será aberta ao público no dia 19 de novembro, véspera do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, com vários shows e atrações.

Uma das grandes novidades deste ano será a montagem do Castelo de Papai Noel, uma estrutura com dois pavimentos que poderá ser visitada pelos frequentadores da Vila. “No ano passado, tivemos a Casa do Papai Noel, mas neste ano resolvemos fazer uma estrutura maior, com oito metros de altura”, explica Roberto Júnior, secretário de Cultura de Vila Velha.

Na noite de inauguração, estão previstos um grande desfile natalino com alunos da rede municipal de ensino, a tradicional chegada do Papai Noel e a apresentação da Orquestra Sonata no palco.

Embora o Natal seja em dezembro, o público vai poder assistir, um mês antes da data magna, um grande espetáculo, nos dias 21 e 22 de novembro: o famoso balé “Quebra-Nozes” com mais de 400 artistas com a participação de Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo. Haverá também apresentação da Camerata Sesi e Vale Música.

A programação de 19 de novembro até o dia 25 de dezembro, explica o secretário, terá atrações que remetem à festa de Natal, com a exibição de orquestras, corais e danças. Como nos outros anos, um grande parque de diversões será montado no Parque da Prainha. “Neste ano, o parque de diversões terá pelo menos seis brinquedos diferentes”, adianta Roberto Júnior.

A árvore de Natal começou a ser montada no Parque da Prainha
A árvore de Natal começou a ser montada no Parque da Prainha. Crédito: Divulgação

Para abrigar toda essa megaestrutura, a Vila Natalina será maior que nos anos anteriores, de acordo com o secretário: “Quase 90% do Parque da Prainha será ocupado este ano, incluindo a Vila Gastronômica na área do estacionamento e as árvores de Natal das escolas municipais e de algumas particulares”.

Roberto Júnior diz que a Prefeitura de Vila Velha vai gastar em torno de R$ 9 milhões com a Vila Natalina no Parque da Prainha e as outras estruturas de Natal que serão montadas nas cinco regiões administrativas do município. Segundo ele, pelo menos 30 praças da cidade serão decoradas.

A Vila Natalina vai estar aberta ao público das 19h à meia-noite, de terça a domingo, com entrada gratuita. Nas segundas-feiras estará fechada para manutenção. Roberto Júnior informou que não haverá restrições no trânsito na Prainha. Ele estima que 7 a 8 mil pessoas visitarão a Vila diariamente.

