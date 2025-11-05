Os buracos no caminho da elite que passa o verão em Guarapari

Buracos tomam conta da orla de Peracanga, na Enseada Azul. Crédito: Foto do leitor

A menos de dois meses para o início do verão, algumas das ruas da Enseada Azul, em especial na Praia de Peracanga, em Guarapari - reduto da elite capixaba e de turistas de todo o país nessa época do ano -, estão causando vergonha de tantos buracos.



Quem passa pela orla se perde em meio às crateras no asfalto, que viraram depósito de água das chuvas nos últimos dias. Na Rua Getúlio Coutinho, por exemplo, a situação é ainda pior.

Além dos buracos gigantes, a via se tornou um mar a céu aberto por conta da falta de escoamento das águas da chuva. Resultado: um festival de mosquitos invadiu a região.

Formada pelas praias de Bacutia, Peracanga e Guaibura, a Enseada Azul, localizada no litoral sul de Guarapari, é um dos destinos mais procurados por quem busca praias paradisíacas, imóveis de alto padrão e uma rotina com qualidade de vida e tranquilidade.

Segundo as imobiliárias que atuam na região, a Enseada Azul é considerada uma das áreas mais valorizadas de Guarapari. Coberturas, apartamentos com varanda gourmet e casas em condomínio fechado são comuns por ali — sempre com grande procura, especialmente de frente para o mar.

A FESTA

Longe da agonia dos buracos da Enseada Azul, a Prefeitura de Guarapari já anunciou a primeira atração do réveillon da cidade. Será o cantor Beto Kauê, conhecido como o “rei do Carnaval Capixaba”, que vai participar da festa da noite do dia 31 de dezembro na Praia do Morro, no litoral norte do balneário.

A programação completa da virada do Ano-novo será divulgada nos próximos dias pela Prefeitura de Guarapari.

E por falar em prefeitura, o prefeito Rodrigo Borges já anunciou a intenção de começar a cobrar taxas de turistas que visitarem Guarapari com ônibus de turismo e excursão.

Buracos também na Rua Getúlio Coutinho, em Peracanga. Crédito: Foto do leitor

Os visitantes terão que pagar uma taxa de embarque e desembarque no valor, por trecho, de R$ 8,50, totalizando R$ 17. Além disso, os coletivos que entrarem na cidade precisarão parar na rodoviária local, a Rodoshopping Guarapari.

O verão em Guarapari deve ser de fortes emoções. E se a prefeitura não correr a tempo, de muitos buracos também.

A Gazeta integra o Saiba mais