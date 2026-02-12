A emocionante mensagem da empresa que teve prejuízo milionário no ES

O incêndio destruiu o galpão do BH e de outras empresas em centro logístico de Viana. Crédito: Marlon Justino

A rede de supermercados BH publicou em suas redes sociais uma mensagem de agradecimento que viralizou. A postagem, que emocionou muitos seguidores, foi um reconhecimento da empresa a todas as pessoas que ajudaram na operação de tentativa de debelar o gigantesco incêndio que destruiu o Centro de Distribuição (CD) do BH, em Viana, no último sábado (7).

“Há acontecimentos que nos atravessam. A perda total do nosso Centro de Distribuição em Viana (ES) foi um deles. Ver uma estrutura inteira ser consumida pelo fogo foi triste e dolorido. Mas, ao mesmo tempo, foi nesse cenário tão desafiador que vimos algo ainda maior se erguer: a força das pessoas”, escreveu o BH, que teve um prejuízo estimado em R$ 150 milhões com o sinistro.

SUPERMERCADOS BH Em mensagem de agradecimento nas redes sociais "O fogo levou uma estrutura física. Mas reforçou algo que não se abala: a solidez das nossas relações. Seguimos na reconstrução. Mais unidos. Mais firmes. E profundamente gratos por caminharmos ao lado de pessoas que fazem da parceria um valor, não apenas um contrato"

“Aos nossos colaboradores, que mesmo impactados mantiveram postura, união e compromisso, nossa admiração profunda. Vocês mostraram que o que sustenta o BH não são paredes, é gente. É caráter. É coragem”, reconheceu a empresa.

A mensagem de agradecimento do Supermercados BH nas redes sociais. Crédito: Instragram

E prossegue, elencando outras pessoas e empresas que ajudaram o BH, que perdeu todo o seu estoque no galpão: “Aos parceiros e fornecedores que, imediatamente, se mobilizaram, ajustaram rotas, anteciparam entregas, flexibilizaram processos e estenderam a mão sem hesitar, o nosso mais sincero obrigado. Em meio à adversidade, vocês transformaram preocupação em apoio concreto”.

MENSAGENS DE SOLIDARIEDADE

Os internautas se mostraram solidários com o BH: "Viana sentiu profundamente tudo isso. Não foi apenas a perda de uma estrutura, mas o impacto em trabalhadores, famílias e em uma cidade inteira que acompanhou cada momento com o coração apertado", escreveu um seguidor.

"Que a força e a união de vocês façam desse recomeço algo ainda maior. O Espírito Santo está com vocês", reforçou outra pessoa. "Em momentos desafiadores, a união faz toda a diferença. Parabéns pela postura, pela força das equipes e pela valorização das parcerias. Estamos juntos", disse outro internauta.

A Associação Mineira de Supermercados (Amis) também se manifestou na postagem do BH, uma das suas maiores associadas: "Expressamos a nossa solidariedade e reafirmamos o nosso apoio diante deste desafio. Sabemos que, além das estruturas e operações, há pessoas e histórias que se mobilizam para ajudar e reconstruir. Desejamos força e seguimos solidários e unidos neste processo".

REPERCUSSÃO NACIONAL

Em nota, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) diz que está acompanhando atentamente os desdobramentos do incêndio no galpão logístico do BH. A entidade de representação institucional dos supermercados do país fez também um apelo a toda a cadeia de distribuição da rede de supermercado mineira que tem 43 lojas no Espírito Santo.

“A Abras, em conjunto com as 27 Associações Estaduais de Supermercados, dirige-se aos fabricantes, fornecedores e prestadores de serviços logísticos com um apelo ao diálogo e à cooperação. O Supermercados BH exerce papel relevante na economia e na cadeia de abastecimento nacional, impacto que se reflete inclusive fora do Espírito Santo. Essa representatividade é evidenciada no Ranking Abras 2025, no qual a empresa ocupa a 4ª posição, com 338 lojas em operação”, diz a nota da associação.

