A emocionante mensagem da empresa que teve prejuízo milionário no ES

Em resposta, internautas mostraram-se solidários com a rede de supermercados que tem 43 lojas no Espírito Santo

Publicado em 12/02/2026 às 03h11
Incêndio atinge galpão em centro de logístico de Viana
O incêndio destruiu o galpão do BH e de outras empresas em centro logístico de Viana. Crédito: Marlon Justino

A rede de supermercados BH publicou em suas redes sociais uma mensagem de agradecimento que viralizou. A postagem, que emocionou muitos seguidores, foi um reconhecimento da empresa a todas as pessoas que ajudaram na operação de tentativa de debelar o gigantesco incêndio que destruiu o Centro de Distribuição (CD) do BH, em Viana, no último sábado (7).

“Há acontecimentos que nos atravessam. A perda total do nosso Centro de Distribuição em Viana (ES) foi um deles. Ver uma estrutura inteira ser consumida pelo fogo foi triste e dolorido. Mas, ao mesmo tempo, foi nesse cenário tão desafiador que vimos algo ainda maior se erguer: a força das pessoas”, escreveu o BH, que teve um prejuízo estimado em R$ 150 milhões com o sinistro.

"O fogo levou uma estrutura física. Mas reforçou algo que não se abala: a solidez das nossas relações. Seguimos na reconstrução. Mais unidos. Mais firmes. E profundamente gratos por caminharmos ao lado de pessoas que fazem da parceria um valor, não apenas um contrato"

“Aos nossos colaboradores, que mesmo impactados mantiveram postura, união e compromisso, nossa admiração profunda. Vocês mostraram que o que sustenta o BH não são paredes, é gente. É caráter. É coragem”, reconheceu a empresa.

A mensagem de agradecimento do Supermercados BH nas redes sociais. Crédito: Instragram

E prossegue, elencando outras pessoas e empresas que ajudaram o BH, que perdeu todo o seu estoque no galpão: “Aos parceiros e fornecedores que, imediatamente, se mobilizaram, ajustaram rotas, anteciparam entregas, flexibilizaram processos e estenderam a mão sem hesitar, o nosso mais sincero obrigado. Em meio à adversidade, vocês transformaram preocupação em apoio concreto”.

Os internautas se mostraram solidários com o BH: "Viana sentiu profundamente tudo isso. Não foi apenas a perda de uma estrutura, mas o impacto em trabalhadores, famílias e em uma cidade inteira que acompanhou cada momento com o coração apertado", escreveu um seguidor.

"Que a força e a união de vocês façam desse recomeço algo ainda maior. O Espírito Santo está com vocês", reforçou outra pessoa. "Em momentos desafiadores, a união faz toda a diferença. Parabéns pela postura, pela força das equipes e pela valorização das parcerias. Estamos juntos", disse outro internauta.

A Associação Mineira de Supermercados (Amis) também se manifestou na postagem do BH, uma das suas maiores associadas: "Expressamos a nossa solidariedade e reafirmamos o nosso apoio diante deste desafio. Sabemos que, além das estruturas e operações, há pessoas e histórias que se mobilizam para ajudar e reconstruir. Desejamos força e seguimos solidários e unidos neste processo".

Em nota, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) diz que está acompanhando atentamente os desdobramentos do incêndio no galpão logístico do BH. A entidade de representação institucional dos supermercados do país fez também um apelo a toda a cadeia de distribuição da rede de supermercado mineira que tem 43 lojas no Espírito Santo.

“A Abras, em conjunto com as 27 Associações Estaduais de Supermercados, dirige-se aos fabricantes, fornecedores e prestadores de serviços logísticos com um apelo ao diálogo e à cooperação. O Supermercados BH exerce papel relevante na economia e na cadeia de abastecimento nacional, impacto que se reflete inclusive fora do Espírito Santo. Essa representatividade é evidenciada no Ranking Abras 2025, no qual a empresa ocupa a 4ª posição, com 338 lojas em operação”, diz a nota da associação.

Bilionário, dono do BH convidou para comer carne de porco

Pedro Lourenço de Oliveira, o bilionário dono do Supermercados BH, esteve no Espírito Santo, nesta terça-feira (10), para verificar pessoalmente os estragos provocados pelo incêndio em seu galpão logístico em Viana. Após conceder uma entrevista coletiva no local do sinistro, ele convidou um grupo de repórteres para comer uma carne de porco em um restaurante popular da cidade da Grande Vitória. Nada a estranhar: o empresário, de 70 anos, mineiro de Paineiras, é conhecido até hoje por cultivar hábitos simples. E comer a mineiríssima carne de porco é um deles.

