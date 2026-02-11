Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Megabloco evangélico volta a desfilar no Carnaval de Vila Velha

Com o tema “Com tudo, com todos, para Deus”, bloco gospel vai apresentar cantos de louvores em ritmo de samba

Vitória
Publicado em 11/02/2026 às 03h11
Bloco da Missão Praia da Costa desfilando pela orla de Itaparica, em Vila Velha
Bloco da Missão Praia da Costa desfila pela orla de Itaparica, em Vila Velha. Crédito: Missão Praia da Costa/Divulgação

Nada de sambas e marchinhas com letras de duplo sentido ou “picantes". O objetivo, aqui, é evangelizar no Carnaval. A “Bateria de Samba” da Missão da Praia da Costa vai se apresentar na Prainha, em Vila Velha, nesta segunda-feira de carnaval (dia 16), às 15h, com 150 ritmistas da igreja.

Com o tema “Com tudo, com todos, para Deus”, o bloco gospel vai apresentar, em torno de um tablado, letras e melodias criadas pelos próprios músicos da igreja evangélica.  Serão cantos de louvores em ritmo de samba. “A igreja e amigos se juntam para brincar, dançar, mas não há fantasia, apenas a bateria se destaca com o abadá. O clima é de paz e no fim todos trabalham para deixar o espaço usado bem limpo”, diz o pastor Simonton Araújo, fundador da Missão.

Araújo explica que a bateria começou em 2009, sempre saindo na orla de Vila Velha com trio elétrico, trenzinho para as crianças e Jeep para os mais velhos, mas deixou de se apresentar durante a pandemia de Covid-19.

“Começamos saindo como uma escola de samba na orla em Itaparica com 2 mil componentes em diversas alas. Paramos na pandemia e neste ano voltamos numa proposta nova, cantando não só um samba-enredo, mas diversas músicas com acompanhamento da bateria”, acrescenta.

Simonton Araújo

Pastor e fundador da Missão Praia da Costa

"Não há na ética como caracterizar nenhum tipo de perversão, brigas, imoralidade. Conhecemos um Deus alegre e nos alegramos com Ele. É mais uma quebra de paradigma nestes 29 anos de Missão"

O pastor admite que nem todos os setores evangélicos aprovam esse tipo de iniciativa, mas ele faz uma ressalva: “Isso incomoda o segmento tradicional evangélico, mas, primeiro, estamos fazendo para alegria do povo de Deus e para Deus. Não fazemos para ofender quem não gosta.”

Além da apresentação musical, a igreja vai disponibilizar parquinhos para as crianças e outras atividades lúdicas na segunda-feira de Carnaval.

