Megabloco evangélico volta a desfilar no Carnaval de Vila Velha

Nada de sambas e marchinhas com letras de duplo sentido ou “picantes". O objetivo, aqui, é evangelizar no Carnaval. A “Bateria de Samba” da Missão da Praia da Costa vai se apresentar na Prainha, em Vila Velha, nesta segunda-feira de carnaval (dia 16), às 15h, com 150 ritmistas da igreja.



Com o tema “Com tudo, com todos, para Deus”, o bloco gospel vai apresentar, em torno de um tablado, letras e melodias criadas pelos próprios músicos da igreja evangélica. Serão cantos de louvores em ritmo de samba. “A igreja e amigos se juntam para brincar, dançar, mas não há fantasia, apenas a bateria se destaca com o abadá. O clima é de paz e no fim todos trabalham para deixar o espaço usado bem limpo”, diz o pastor Simonton Araújo, fundador da Missão.

Araújo explica que a bateria começou em 2009, sempre saindo na orla de Vila Velha com trio elétrico, trenzinho para as crianças e Jeep para os mais velhos, mas deixou de se apresentar durante a pandemia de Covid-19.

“Começamos saindo como uma escola de samba na orla em Itaparica com 2 mil componentes em diversas alas. Paramos na pandemia e neste ano voltamos numa proposta nova, cantando não só um samba-enredo, mas diversas músicas com acompanhamento da bateria”, acrescenta.

Simonton Araújo Pastor e fundador da Missão Praia da Costa "Não há na ética como caracterizar nenhum tipo de perversão, brigas, imoralidade. Conhecemos um Deus alegre e nos alegramos com Ele. É mais uma quebra de paradigma nestes 29 anos de Missão"

O pastor admite que nem todos os setores evangélicos aprovam esse tipo de iniciativa, mas ele faz uma ressalva: “Isso incomoda o segmento tradicional evangélico, mas, primeiro, estamos fazendo para alegria do povo de Deus e para Deus. Não fazemos para ofender quem não gosta.”

Além da apresentação musical, a igreja vai disponibilizar parquinhos para as crianças e outras atividades lúdicas na segunda-feira de Carnaval.

