Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Prédio onde funciona tradicional loja de Vitória vai a leilão

Fundada há 47 anos, empresa é referência na história comercial da capital capixaba

Vitória
Publicado em 12/02/2026 às 18h46
Prédio onde funciona tradicional loja de Vitória vai a leilão
Prédio onde funciona a Celga, na Praia do Canto, em Vitória. Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

O imóvel onde está instalado o tradicional Armarinho Celga, na esquina da Reta da Penha com a Rua Aleixo Neto, na Praia do Canto, vai ser leiloado pela Justiça Estadual de Vitória. O valor mínimo está estipulado em R$ 12 milhões.

O primeiro certame será realizado em 2 de março, às 11h, em formato eletrônico, e será conduzido pela leiloeira Hidirlene Duszeiko (HD Leilões). Caso não seja arrematado nesta primeira etapa, poderá ser comprado no segundo leilão pela metade do valor - R$ 6 milhões.

Veja também

A emocionante mensagem da empresa que teve prejuízo milionário no ES
Em 2 dias, cidade do ES retira 2,5 toneladas de fios e cabos em postes
Depois de 10 anos, fecha famoso ponto gastronômico na Praia da Costa

O edifício “Celga Cruz”, distribuído em três pavimentos, tem área total construída de 715,60 m² e fica em uma das áreas mais valorizadas da Capital.

O armarinho Celga foi fundado há 47 anos pelo empresário Paulo Celga, que morreu em 4 de fevereiro de 2018, aos 63 anos de idade. A mulher dele, Márcia Celga, que também administrava a loja, morreu aos 67 anos, em 31 de dezembro de 2023, véspera de Ano-novo.

REFERÊNCIA NO COMÉRCIO

A loja tornou-se referência na Grande Vitória no segmento de aviamentos, tecidos, botões, linhas e materiais para artesanato, fazendo parte da memória comercial da capital capixaba.

A coluna conversou na tarde desta quinta-feira (12) com Valdete Barbosa, atual proprietária da loja. Ela falou que o armarinho vai continuar funcionando, independentemente do resultado do leilão.

Segundo ela, o seu comércio poderá continuar no mesmo local, dependendo de negociações com o futuro proprietário, ou mudar-se para outro ponto comercial. “O importante é que a loja, que é tradicional na cidade, vai continuar”, afirmou. Ela não quis informar quantos funcionários trabalham na empresa atualmente.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Megabloco evangélico volta a desfilar no Carnaval de Vila Velha
Pazolini e Arnaldinho: a Quarta Ponte foi construída no Sambão
No ES, a cerveja que vem da terra volta para a terra
Imóveis com dívidas de IPTU vão a leilão no ES; tem até prédio
O pedaço de paraíso do litoral capixaba ao alcance de um clique

A Gazeta integra o

Saiba mais
Grande Vitória Justiça Praia do Canto Vitória (ES) leilão Comércio

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.