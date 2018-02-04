Morre Paulo Celga, um dos comerciantes mais conhecidos de Vitória

O trabalho fez parte da vida de Paulo Celga desde criança, quando ajudava os tios Crédito: Marcelo Prest

Morreu na manhã deste domingo (04) em Santa Lúcia, Vitória, o comerciante Paulo Celga. Paulo era dono de um dos mais tradicionais armarinhos da capital capixaba, o Celga, aberto na década de 1970 e que funciona até hoje na Praia do Canto. Ele nasceu em Vitória e estava casado há mais de 40 anos. O comerciante deixa duas filhas.

"Sou dono de um dos armarinhos mais antigos de Vitória e enfrentei muitas crises econômicas ao longo de 40 anos de empresa. Nunca fui pessimista e sempre procurei buscar o lado bom. Costumo dizer que um momento difícil é a hora certa para tirar o s da palavra crise e criar. Crie e reinvente", contou Paulo em matéria veiculada em setembro de 2016.

O velório do comerciante não iria acontecer neste domingo porque a família aguardava a chegada de parentes que estão no exterior. Não foi divulgado dia e horários do sepultamento.