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Falecimento

Morre Paulo Celga, um dos comerciantes mais conhecidos de Vitória

Paulo Celga mantinha um armarinho na Praia do Canto desde a década de 1970
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2018 às 20:29

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 20:29

O trabalho fez parte da vida de Paulo Celga desde criança, quando ajudava os tios Crédito: Marcelo Prest
Morreu na manhã deste domingo (04) em Santa Lúcia, Vitória, o comerciante Paulo Celga. Paulo era dono de um dos mais tradicionais armarinhos da capital capixaba, o Celga, aberto na década de 1970 e que funciona até hoje na Praia do Canto. Ele nasceu em Vitória e estava casado há mais de 40 anos. O comerciante deixa duas filhas.
Paulo Celga foi personagem de matérias no Jornal A Gazeta e portal Gazeta Online, como na sessão  "Minha História", espaço em que ele contou como se reinventava para se manter por tanto tempo à frente de um dos comércios mais antigos da cidade. 
"Sou dono de um dos armarinhos mais antigos de Vitória e enfrentei muitas crises econômicas ao longo de 40 anos de empresa. Nunca fui pessimista e sempre procurei buscar o lado bom. Costumo dizer que um momento difícil é a hora certa para tirar o s da palavra crise e criar. Crie e reinvente", contou Paulo em matéria veiculada em setembro de 2016. 
O velório do comerciante não iria acontecer neste domingo porque a família aguardava a chegada de parentes que estão no exterior. Não foi divulgado dia e horários do sepultamento. 
 

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