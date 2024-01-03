Morre Márcia Celga, aos 67 anos, dona de tradicional armarinho de Vitória

Uma das comerciantes mais conhecidas de Vitória, Márcia Celga, um dos nomes por trás do tradicional Armarinho Celga, morreu aos 67 anos. Ela faleceu no dia 31 de dezembro, véspera de ano-novo, segundo informação divulgada nas páginas do estabelecimento nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.
“É com profundo pesar que lamentamos a perda de Márcia Celga, que partiu deixando um vazio em nossos corações. Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado.”
Nascida em 1956, em Minas Gerais, Márcia chegou ao Espírito Santo aos 8 anos de idade. “Me considero mais capixaba que mineira”, contou à colunista de A Gazeta Renata Rasseli, em dezembro de 2018, pontuando que sua residência, de onde via “o mar e a montanha”, era um dos seus lugares favoritos no Estado.
Ela deixa duas filhas e quatro netos. O marido, Paulo Celga, morreu em 2018. Após a perda, Márcia assumiu integralmente o negócio que, além de vender produtos de armarinho, promove capacitações na área de artesanato e trabalhos manuais.
“Que notícia mais triste. Ela era uma pessoa tão alegre, cheia de vida. Meus sentimentos a toda família”, escreveu uma cliente do estabelecimento nas redes sociais.
“Pessoa de melhor qualidade. O artesanato capixaba sentirá falta”. “Nem estou acreditando que Dona Márcia faleceu, quanta gentileza para com as clientes, vamos sentir muita a sua falta. Que Deus conforte o coração dos seus familiares”, pontuaram outras.