Morre Márcia Celga, aos 67 anos, dona de tradicional armarinho de Vitória

Uma das comerciantes mais conhecidas de Vitória, Márcia Celga, um dos nomes por trás do tradicional Armarinho Celga , morreu aos 67 anos. Ela faleceu no dia 31 de dezembro, véspera de ano-novo, segundo informação divulgada nas páginas do estabelecimento nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

“É com profundo pesar que lamentamos a perda de Márcia Celga, que partiu deixando um vazio em nossos corações. Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado.”

Nascida em 1956, em Minas Gerais, Márcia chegou ao Espírito Santo aos 8 anos de idade. “Me considero mais capixaba que mineira”, contou à colunista de A Gazeta Renata Rasseli, em dezembro de 2018, pontuando que sua residência, de onde via “o mar e a montanha”, era um dos seus lugares favoritos no Estado.

Ela deixa duas filhas e quatro netos. O marido, Paulo Celga, morreu em 2018 . Após a perda, Márcia assumiu integralmente o negócio que, além de vender produtos de armarinho, promove capacitações na área de artesanato e trabalhos manuais.

“Que notícia mais triste. Ela era uma pessoa tão alegre, cheia de vida. Meus sentimentos a toda família”, escreveu uma cliente do estabelecimento nas redes sociais.