Rio Branco anuncia kit para participantes de sua primeira corrida oficial

O Rio Branco divulgou oficialmente os itens que serão inseridos no kit dos participantes da primeira edição da Corrida do Rio Branco. O evento será realizado no dia 13 de setembro, com percursos de 5 km e 10 km pela orla da Praia de Camburi, em Vitória, reunindo atletas, corredores amadores e torcedores. Haverá, também, uma versão caminhada de 3 km, no mesmo trajeto.





Todos os inscritos para a corrida vão receber o kit, contendo camisa oficial da corrida, medalha especial com o escudo do Rio Branco (entregue após a prova), bolsa, copo oficial do Brancão, número de peito e produtos dos patrocinadores, que ainda serão divulgados.





O clube também confirmou que haverá um evento pós-prova, com atração musical, sala de massagem, loja oficial com desconto nos produtos e presença de atletas, além de outras atrações. A programação completa do evento pós-prova será anunciada em breve.





As inscrições estão abertas pelo site da Ticketez (ticketez.com.br) e vão até o preenchimento das 1.500 vagas. O valor da inscrição é de R$ 120, com doação de 1kg de alimento. Sócios-torcedores do Rio Branco têm direito a 10% de desconto no valor da inscrição.





A corrida contará com categorias masculina, feminina e PCD (Pessoas com Deficiência). Além do kit, os cinco primeiros colocados de cada categoria, em cada distância percorrida (5km e 10km), vão receber troféu de premiação e novos itens exclusivos do clube e patrocinadores.





Com o conceito de levar “a tradição do Maior do Espírito Santo às ruas da cidade”, a corrida visa ampliar a conexão do Rio Branco com a torcida e a comunidade capixaba por meio de ações que vão além do futebol, segundo o clube.