De skincare a novas marcas: 30 lançamentos de beleza imperdíveis para julho de 2026

Julho chegou e, com ele, o inverno se consolida no hemisfério sul, exigindo adaptações imediatas no nécessaire. Mas o mercado de beleza não esfria: o mês está repleto de novidades que equilibram o resgate da hidratação profunda, a efervescência de novas fragrâncias e o retorno de maquiagens com acabamentos ultra-sofisticados e texturas táteis.





A Creamy, por exemplo, lança um novo hidratante para peles mistas e oleosas que sofrem para encontrar hidratação. Já a Haskell apresenta o mousse para cabelos texturizados, oferecendo uma nova alternativa para quem deseja definição prolongada, controle do frizz e acabamento natural.





Novas marcas também chegam ao mercado. A Sooē Beuaty é a novidade do mercado capixaba com o propósito de tornar o skincare coreano acessível para a pele brasileira, com produtos que de fato geram resultado. Já Osang Cosmetic amplia sua atuação no Brasil ao trazer, com exclusividade, a marca sul-coreana de maquiagem Dear May. Veja os principais lançamentos de julho!