De skincare a novas marcas: 30 lançamentos de beleza imperdíveis para julho de 2026

Julho chegou e, com ele, o inverno se consolida no hemisfério sul, exigindo adaptações imediatas no nécessaire. Mas o mercado de beleza não esfria: o mês está repleto de novidades que equilibram o resgate da hidratação profunda, a efervescência de novas fragrâncias e o retorno de maquiagens com acabamentos ultra-sofisticados e texturas táteis.
A Creamy, por exemplo, lança um novo hidratante para peles mistas e oleosas que sofrem para encontrar hidratação. Já a Haskell apresenta o mousse para cabelos texturizados, oferecendo uma nova alternativa para quem deseja definição prolongada, controle do frizz e acabamento natural.
Novas marcas também chegam ao mercado. A Sooē Beuaty é a novidade do mercado capixaba com o propósito de tornar o skincare coreano acessível para a pele brasileira, com produtos que de fato geram resultado. Já Osang Cosmetic amplia sua atuação no Brasil ao trazer, com exclusividade, a marca sul-coreana de maquiagem Dear May. Veja os principais lançamentos de julho!
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Mousse Forma Cachos, da Haskell
A marca amplia a submarca Se Curve com o lançamento para cabelos texturizados, oferecendo uma nova alternativa para quem deseja definição prolongada, controle do frizz e acabamento natural. Com textura leve e fórmula tecnológica, o produto define, modela e valoriza os cachos sem pesar ou deixar os fios rígidos, garantindo curvas definidas por até 72 horas. A formulação reúne óleo de linhaça, conhecido por suas propriedades nutritivas e hidratantes, e polímeros de alta fixação que ajudam a criar uma película leve e invisível sobre os fios. Juntos, estes ativos promovem definição duradoura, controle do frizz, brilho e maciez, preservando o movimento natural dos cachos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Sérum Corporal Glicólico, de Dove
Clinicamente comprovado e co-criado com dermatologistas, o produto amplia o portfólio da linha Sérum Corporal e ajuda a defender a pele contra cinco principais desconfortos causados pela depilação: pelos encravados, aspereza, textura irregular, ressecamento e falta de viço. A novidade combina ingredientes valorizados no universo do skincare em uma fórmula com hidratação regenerativa por até 48 horas. O ácido glicólico auxilia no processo natural de renovação da pele para uma textura mais uniforme, enquanto a uréia favorece a hidratação e auxilia na renovação celular. Já o ácido salicílico ajuda a renovar suavemente a superfície da pele, revelando uma pele mais macia e radiante, enquanto a niacinamida auxilia no fortalecimento da barreira cutânea para maior resiliência contra as agressões relacionadas à depilação. A fórmula também ajuda a melhorar a função da barreira cutânea por até 72 horas e auxilia na redução da perda de água da pele. (COMPRE NA AMAZON)
Hydragel Oil Control, da Creamy
Hidratante desenvolvido para unir hidratação profunda, controle de oleosidade e sensorial ultraleve em uma única fórmula. Desenvolvido especialmente para peles oleosas, mistas, acneicas e sensíveis, apostando em textura water gel, rápida absorção e acabamento matte natural. A fórmula aposta na Tecnologia Skin Balance, combinação entre Tripeptídeo Oil Control, Ácido Hialurônico e Niacinamida para equilibrar hidratação e controle da oleosidade ao longo do dia. O principal diferencial está no Tripeptídeo Oil Control, ativo de tecnologia avançada que atua diretamente no brilho excessivo e na aparência dos poros, enquanto o Ácido Hialurônico promove hidratação prolongada sem pesar e a Niacinamida contribui para fortalecer a barreira cutânea e uniformizar a textura da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Bebida ProPlay Pistache, de Italac
A bebida láctea foi criada para quem busca praticidade, sabor e aporte proteico em um produto pronto para beber. Com 15g de proteínas por unidade, é uma opção conveniente para consumir no trabalho, nos estudos, antes ou depois do treino, no lanche da tarde ou em momentos de rotina corrida. Fornece 15 g de proteínas, além de ser zero lactose, sem adição de açúcares e não conter glúten. A linha ProPlay ajuda a manter o ritmo sem sair do foco. A bebida combina sabor marcante com funcionalidade, tornando-se uma alternativa para quem procura lanche proteico, bebida proteica UHT e uma solução rápida para o dia a dia. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Creme Antiassaduras Toy Story, de Bepantol Baby
A edição limitada do Creme Antiassaduras conta com quatro embalagens colecionáveis, inspiradas em Woody, Buzz Lightyear, Jessie e o grupo de brinquedos Aliens, Bala no Alvo e Rex. Com uma fórmula pura e segura, livre de fragrâncias, parabenos e conservantes, o creme pode ser usado desde os primeiros dias de vida. O grande diferencial está na Pró-Vitamina B5 (Dexpantenol), que hidrata e recupera a barreira protetora, permitindo que a pele do bebê respire livremente enquanto permanece protegida contra urina e fezes. Além disso, a embalagem foi pensada para o dia a dia intenso das famílias, rendendo até 520 trocas de fralda. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Cremes para mãos, da Skelt
A marca amplia sua atuação em body care e anuncia a entrada na categoria de handcare. A novidade chega ao mercado com uma linha de cremes para mãos que une hidratação prolongada, fragrâncias marcantes e sensorialidade. As versões combinam hidratação prolongada por até 24 horas após uma única aplicação, textura encorpada de rápida absorção e perfumação marcante. Disponível nas versões Hidden Flowers, Velvet Milano e Amalfi Sunset, a coleção traduz diferentes experiências sensoriais, transitando entre perfis mais florais, luminosos e envolventes para as mãos. (COMPRE NA AMAZON)
Striker, da Soldiers Nutrition
É um pré-treino desenvolvido para consumidores que buscam suporte nutricional antes de praticar atividades físicas. A fórmula reúne ingredientes estimulantes, como cafeína, beta-alanina e taurina com vitaminas do complexo B, magnésio e zinco. Com 400mg de cafeína por porção, o lançamento foi pensado para momentos de maior intensidade nos treinos, oferecendo uma combinação de ingredientes que favorecem a energia, o foco e o desempenho. O produto também é zero lactose e estará disponível nos sabores Manga com Maracujá e Tangerine Ice. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Lip Tint, da Boca Rosa
Boca Rosa relança seu icônico e nostálgico Lip Tint em três novas tonalidades: Marrom Desejo, Rosa Cupido e Vermelho Paixão. Multifuncional e enriquecido com ácido hialurônico e vitamina E, o produto oferece alta pigmentação e acabamento leve, além de ser dermatologicamente testado e hipoalergênico. Sua fórmula permite a construção de camadas para diferentes intensidades de cor, tornando a aplicação simples e versátil. Para um efeito natural e delicado, basta aplicar o produto nos lábios ou nas bochechas e espalhar com leves batidinhas usando os dedos, uma esponja ou pincel. Já para um resultado mais intenso, é só reaplicar até alcançar o tom desejado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Original Aqua, de Lacoste
O lançamento explora novos horizontes olfativos para a marca, se mantém fiel ao legado da linha Original, porém incorpora à elegância a liberdade de ser quem se é com um toque extra de sensualidade em um perfume amadeirado aquático, revigorante e sofisticado. É intensamente fresco, se abre com notas de sálvia esclareia, de acentos herbais e luminosos, combinadas à energia vibrante da pimenta-rosa que evoca a brisa marinha das primeiras horas da manhã. No coração, o acorde aquático ganha uma dimensão inesperada ao unir a mineralidade de um inovador acorde de caviar texturizado à resina amadeirada e aromática de cipreste. Este frescor prolongado ganha ao fundo, notas sensuais que assumem o protagonismo: acordes quentes e envolventes de âmbar se misturam à riqueza do vetiver, deixando uma assinatura amadeirada duradoura, refinada e magnética.
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Cremes para Pentear, da Skala
A marca amplia o portfólio da linha Frutástica com o lançamento de quatro novos cremes para pentear, desenvolvidos para proporcionar um resultado superior na finalização dos fios. As novidades incluem versões inspiradas em uva, melancia, maracujá e abacate, com fórmulas voltadas para a definição dos cachos e o efeito antifrizz. Para cabelos cacheados e crespos, o destaque é o Creme para Pentear Modelador de Cachos Melancia, que proporciona até 72 horas de definição, maciez prolongada e ação antifrizz. Indicado para realçar e controlar os cachos, o produto conta com uma formulação enriquecida com óleo de semente de melancia, óleo de argan e vitaminas A e C, ativos que auxiliam na definição e no cuidado dos fios. (COMPRE NA AMAZON)
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Linha ProFinish, de Impala
A marca lança a primeira coleção de top coats, desenvolvida com tecnologia de alta performance. A novidade chega ao mercado com uma embalagem totalmente repaginada: frasco de design moderno e minimalista, em acabamento translúcido nas versões Ultra Secagem e Brilho Absoluto, e em preto sofisticado na versão Blindagem 4D. A linha reúne três finalizadores com propostas específicas. Destaque para o Ultra Secagem – desenvolvido para acelerar o tempo de secagem do esmalte, proporciona toque seco em até 90 segundos, reduzindo o risco de marcas e amassados logo após a aplicação.
Perfume Champs Glory, de Jequiti
O novo perfume é um convite para homens que vão além da
vitória, valorizando conquistas que marcam trajetórias e são reconhecidas por
quem realmente importa. Com um caminho olfativo que equilibra frescor e intensidade, a fragrância combina notas vibrantes de grapefruit, a sofisticação da lavanda e o toque
envolvente da baunilha, criando uma assinatura marcante e versátil. Ideal
para acompanhar diferentes momentos do dia com confiança e presença. Alexandre
Pato como embaixador do lançamento. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Água Micelar Bifásica Iluminadora, de Nivea
A marca lança água micelar bifásica com 5% de sérum que limpa e cuida da pele em um só passo. A nova linha chega ao Brasil em três versões: Iluminadora, Regeneradora e Acne Control, unindo remoção de até 100% da maquiagem enquanto cuida da pele com com ativos que são tendência no universo do skincare. Desenvolvida especialmente para peles sem viço e delicadas. Sua fórmula, sem perfume e enriquecida com 5% de sérum, combina Vitamina C, Vitamina E e um Complexo de Aminoácidos para cuidar da pele enquanto limpa. Remove maquiagem e protetor solar. Seu grande diferencial está no efeito iluminador instantâneo, que ajuda a devolver o viço e a uniformidade da pele, deixando o rosto com uma aparência mais radiante e saudável, mesmo sem maquiagem. (COMPRE NA AMAZON)
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Linha Nutri Diamond, de Eudora Siàge
Agora reformulada, a novidade representa a entrada da marca em um novo território de performance ao apresentar seu primeiro tratamento nutri-impermeabilizante, desenvolvido para nutrir profundamente os fios e criar uma blindagem duradoura contra a umidade. A linha conta com Shampoo e Condicionador, que promovem limpeza e nutrição sem pesar, além da Máscara de Blindagem, desenvolvida para um tratamento intensivo que ajuda a recuperar a maciez, o alinhamento e o brilho dos fios. Para a etapa de finalização, Nutri Diamond apresenta dois grandes destaques: a Bruma Impermeabilizante Blindagem Diamante, ideal para proteger os cabelos contra os efeitos da umidade e prolongar o efeito alinhado por até quatro dias, e o Óleo Luxury Oil, que sela, ilumina e potencializa o brilho com acabamento sofisticado. Com partículas de diamante e um blend exclusivo de sete óleos nutritivos, a linha entrega uma experiência de nutrição intensa com efeito “capa de diamante”, combatendo frizz, opacidade e perda de brilho, além de garantir luminosidade que resiste a até dez lavagens. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Corretivo em Bastão FPS 30, da Ollie
Com alta cobertura e FPS 30, o corretivo ajuda a uniformizar o tom da pele, cobrir olheiras e preencher linhas finas. A fórmula hidratante evita o craquelamento e garante um acabamento mais natural ao longo do dia, combinando a performance da maquiagem com o cuidado que a pele precisa diariamente. O produto conta com microesferas de ácido hialurônico, que promovem hidratação duradoura e efeito preenchedor, além de um ativo uniformizador, que auxilia na melhora da textura, luminosidade e aparência das imperfeições. A vitamina E complementa a fórmula com ação antioxidante, reforçando o olhar da marca para produtos que entregam benefícios além da maquiagem tradicional. Tem textura leve e hidratante, alta cobertura com FPS 30 e acabamento natural. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
MM Balm, da Sooē Beauty
É um cleansing balm twist com matcha, melona, centella asiática e manteiga de arroz. Ele derrete a maquiagem em contato com a pele, hidrata enquanto limpa e dispensa a dupla limpeza. A linha completa da nova marca capixaba também conta com o Glow Clean Gel, sabonete facial com vitamina E, centella asiática, matcha e melona; a Jelly Mask, máscara de tratamento com colágeno firmador, centella asiática e extrato de cereja; e o Peptisense, o sérum mais técnico da linha. Com peptídeos, ceramidas, extrato de nori, centella asiática e 80% de ácido hialurônico, ele incorpora a tecnologia Neurocomplex, que atua na comunicação neuromuscular da pele para reduzir a tensão que causa rugas de expressão.
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Linha Essencial, da Payot
A coleção reúne sete produtos formulados com ativos de alta performance e tecnologias avançadas que atuam em diferentes necessidades da pele, como hidratação, luminosidade, uniformização do tom e prevenção dos sinais do tempo. Entre os principais destaques da linha estão ingredientes que vêm ganhando protagonismo na dermatologia e na indústria global de beleza, como o PDRN vegetal, conhecido por estimular os processos de regeneração da pele; os exossomas de centella asiática, tecnologia associada à renovação e comunicação celular; e o duplo retinol, ativo reconhecido por sua eficácia na renovação da pele e melhora da textura. O Gel de Limpeza com Peptídeos de Ação Hidratante, por exemplo,
promove limpeza profunda sem ressecar a pele ou causar sensação de repuxamento, ajudando a reduzir a aparência dos poros e preservando a hidratação natural.
Cremes para Mãos Jardin, da Ciclo Cosméticos
Desenvolvidos para unir hidratação intensa, perfumação prolongada e praticidade no dia a dia, os novos produtos foram inspirados na delicadeza dos jardins franceses e guiados pelo conceito Clean Fragrance. Com fórmulas enriquecidas com ácido hialurônico, vitamina E e óleos essenciais, os novos cremes promovem hidratação rápida e eficaz, ajudando a manter as mãos macias e protegidas ao longo do dia. A textura leve e de rápida absorção nutre a pele sem deixá-la pegajosa, enquanto a perfumação prolongada garante uma experiência agradável a cada aplicação. Os novos Cremes para Mãos chegam nas fragrâncias Flor de Cerejeira, com assinatura floral frutal delicada e confortável; Baunilha, envolvente e adocicada; Flor de Laranjeira, leve e luminosa; e Orquídea e Jasmim Sambac, combinação floral sofisticada que traduz elegância e feminilidade. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Lip Tint Lustreglass StainGlass, de Mac
Cor translúcida com efeito vitral, brilho espelhado e hidratação prolongada em uma fórmula leve e confortável. Disponível em 12 tonalidades translúcidas e construíveis, o novo Lip Tint Lustreglass StainGlass entrega cor de longa duração com acabamento luminoso e efeito juicy lips. Sua fórmula leve e não pegajosa proporciona brilho intenso, conforto imediato e hidratação contínua, enquanto ajuda a fortalecer a barreira dos lábios. Enriquecido com ingredientes de skincare, como óleo de semente de framboesa, o produto promove lábios visivelmente mais volumosos, macios e saudáveis ao longo do uso. O aplicador macio e flexível garante uma aplicação uniforme a cada uso.
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Marshmallow Whip Acne Care, de Bioré
Nova espuma de limpeza desenvolvida especialmente para peles com tendência à acne. A textura exclusiva é um dos grandes diferenciais da linha, parecida com um marshmallow, ela envolve a pele delicadamente e absorve a oleosidade enquanto remove as impurezas. Após o enxágue, a pele fica limpa, equilibrada e imediatamente mais macia, sem sensação de ressecamento. Os resultados são possíveis graças à exclusiva Skin Purifying Technology (SPT), tecnologia japonesa que limpa de forma eficiente, ao mesmo tempo que ajuda a preservar a hidratação natural da pele. Diferente dos sistemas de limpeza convencionais, reduz a penetração de surfactantes durante o uso, ajudando a prevenir a perda dos fatores naturais de hidratação e dos lipídios intercelulares da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Porcelain Glow Dermo Cleanser Gel, da Ada Tina
É um gel de limpeza facial iluminador com ação micropeeling e microagulhamento não invasivo. O produto conta com a exclusiva tecnologia Deep Micro Needles 20 Mesh, que utiliza micropartículas de origem 100% vegana para proporcionar microesfoliação física suave e controlada durante a limpeza facial. Dessa forma, contribui para remover impurezas e controlar a oleosidade ao mesmo tempo em que favorece a renovação celular, a luminosidade e a uniformização da pele, melhorando a aparência de peles opacas, irregulares e com tendência a manchas e melasma. A ação de micropeeling e microagulhamento não invasivo também prepara a pele para a rotina de skincare, ajudando a favorecer a penetração dos ativos utilizados nas etapas seguintes. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Exosome Brush, da Lilyeve
A marca desenvolveu fórmulas que incorporam ativos consagrados no universo do skincare, como exossomos vegetais, Cica, PDRN, cafeína, peptídeos, ceramidas e biotina, em produtos pensados especificamente para o universo capilar. A Ampola Capilar Exosome Brush é um sérum de alta tecnologia formulado para reduzir a queda, fortalecer a raiz e estimular o crescimento saudável dos fios, com ação regeneradora dos exossomos. Já a Ampola Cica PDRN Brush atua no equilíbrio e na purificação do couro cabeludo, combinando Cica e PDRN para acalmar áreas sensíveis, cont olar a oleosidade e proporcionar uma sensação refrescante. A textura é fluida e não deixa o cabelo oleoso após aplicação.
Skin Idôle Juicy Blush, de Lancôme
O lançamento combina sensação de segunda pele, cor vibrante e uma fórmula com propriedades de skincare. Desenvolvido para proporcionar luminosidade, conforto e cuidado, o novo blush foi criado para realçar as maçãs do rosto com tonalidades de alto impacto, combinando até 12 horas de cor vibrante a uma base composta de 85% de sérum, que proporciona efeito visivelmente preenchido e acabamento luminoso à pele. Altamente pigmentada e construível, a fórmula exige apenas uma pequena quantidade para entregar um resultado intenso. A aplicação é intuitiva: basta depositar um ponto do produto e espalhar até alcançar o efeito desejado. Para garantir ainda mais conforto e precisão, o aplicador macio possui ponta levemente inclinada, desenvolvida para acompanhar o contorno das maçãs do rosto.
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Dear May, da Osang Cosmetic
A marca sul-coreana de maquiagem desembarca no Brasil. Com forte influência da estética jovem sul-coreana e da filosofia da K-Beauty, ela aposta em fórmulas híbridas que unem maquiagem e cuidado com a pele, privilegiando acabamentos naturais, aplicação intuitiva e sensorial agradável. A proposta é incentivar a experimentação e simplificar a rotina de beleza com soluções versáteis e multifuncionais. A estreia da marca no país acontece com um portfólio inicial que reúne alguns dos produtos mais reconhecidos da linha no mercado asiático. Entre eles estão o Cheek Balm, blush em textura balm cremosa que se tornou um dos itens mais populares da linha por sua fórmula híbrida com agentes condicionantes e acabamento luminoso natural; o Lip Pot, famoso batom em pote para lábios e bochechas que ganhou destaque por sua textura confortável soft focus e acabamento suave; e o Blur Tint, tint labial de base aquosa que entrega efeito mate leve e hidratante.
Linha Banho Baby, de Huggies
A marca da Kimberly-Clark anuncia o relançamento da linha Banho Baby, nas versões Extra Suave e Chá de Camomila. A novidade chega oficialmente ao mercado brasileiro trazendo uma experiência de cuidado completa, que combina segurança, suavidade e conexão. A linha é composta por sabonete líquido, sabonete em barra, shampoo, condicionador e colônia, desenvolvidos especialmente para a pele dos bebês. As fórmulas são seguras, dermatologicamente testadas, hipoalergênicas e livres de lágrimas, podendo ser utilizadas desde os primeiros dias de vida (0 meses). O relançamento também apresenta novas fragrâncias (Extra Suave e Chá de Camomila) que oferecem um sensorial mais fresco e agradável durante o banho. (COMPRE NA AMAZON)
Magic Milk, de Magic Beauty
A marca lançao leave-in multibenefícios desenvolvido em collab com Duda Reis. O destaque é o efeito glass hair coreano, tendência da K-beauty conhecida pelo brilho espelhado e aparência ultra saudável dos fios. O tratamento foi desenvolvido para proporcionar esse efeito, com resultados visíveis desde o primeiro uso: brilho, maciez e revitalização imediatas. A fórmula incorpora o conceito de skinification, trazendo ativos do skincare para o haircare. Enriquecido com biocolágeno, o produto atua na regeneração da fibra capilar, promovendo hidratação, resistência e elasticidade, além de ajudar a prevenir o envelhecimento dos fios. O produto reúne benefícios em um único passo: proteção térmica, controle de frizz, ação desembaraçante, nutrição, hidratação prolongada e preservação da cor, garantindo fios mais fortes, alinhados e com brilho espelhado.
Perfume Marajó, de Phebo
A nova fragrância é inspirada no encontro entre rio e mar e na riqueza da região amazônica. Assinada pelo perfumista norte-americano David Apel, a criação combina notas de topo de gengibre com notas aquosas e violeta. No corpo, ylang ylang, flor de laranjeira e íris revelam um floral elegante, enquanto o fundo de olíbano, cashmeran e âmbar garante intensidade e um rastro marcante. A fragrância é aplicada na concentração de 20%, garantindo maior intensidade, fixação prolongada e uma experiência olfativa mais rica e sofisticada.
Linha Clássico, de Francis
A marca apresenta a renovação da linha, que chega ao mercado com novas fórmulas e seis fragrâncias: Íris, Cereja, Rosa Branca, Neróli, Figo e Peônia. As novidades chegam com fórmulas que combinam sensorial sofisticado e performance: 96% de ingredientes de origem natural, base vegetal, 24 horas de hidratação e um complexo de óleos voltado à maciez e nutrição da pele. As novas fragrâncias apostam no banho como experiência. Na prática, isso se traduz em fragrâncias envolventes e duradouras, com textura e cuidado com a pele.
Desodorante Men Urban, de Giovanna Baby
Inspirada no universo automobilístico, a linha foi desenvolvida para atender às necessidades do homem moderno. A atualização contempla as fragrâncias já consagradas da marca, que agora passam a contar com uma nova geração de desodorantes aerossol e roll-on com proteção de até 96 horas. O destaque fica para o roll-on, que traz um diferencial inédito no mercado ao oferecer esse nível de proteção prolongada em sua categoria, elevando os padrões de performance para o segmento. Com uma assinatura olfativa que une a riqueza das notas orientais, a sofisticação dos acordes amadeirados e o frescor de nuances revitalizantes, a fragrância foi criada para homens que valorizam autenticidade e estilo. Além da perfumação, o produto oferece até 96 horas de proteção contra os odores da transpiração.
Perfume Preludio, da Gritti Venetia
A fragrância masculina Preludio é inspirada nas memórias do primeiro encontro com o mar, registradas pelo nobre veneziano do século XVI Alvise Gritti em seu diário sobre sua jornada pelas costas do Império Otomano. Sua classificação olfativa se revela como uma fougère aquática de contrastes, que alia estrutura clássica e luminosidade em movimento. A lavanda francesa confere elegância e nitidez à abertura, enquanto nuances coníferas e acordes marinhos evocam o ar salgado e a energia vibrante das paisagens mediterrâneas.
DROPS
- No dia 18 de julho, a Óticas Vargas realiza o encontro "Saúde Ocular em Movimento", na Curva da Jurema, em Vitória. Em parceria com o Studio J3, o evento vai reunir médicas oftamologista e cardiologista que abordarão a importância dos cuidados diários com a visão e como algumas doenças ligadas ao sedentarismo impactam a visão. O evento acontece de 8h às 11h.
- Em celebração ao Julho das Pretas, mês marcado pelo Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, Kérastase anuncia sua agenda de ativações voltado para o empoderamento de mulheres negras. A marca realiza o Power Talks, programa global que promove mentoria à jovens mulheres, e direciona um olhar atento e representativo à comunidade negra, que hoje constitui grande parte do público impacto por suas ações.
- A CeraVe lança sua nova campanha nacional de inverno "O brasileiro quebra todas as barreiras. Menos a da pele". A iniciativa traduz um conceito científico para uma linguagem acessível ao mostrar que, embora quebrar barreiras faça parte da forma como muitos brasileiros enfrentam desafios, existe uma que deve ser preservada: a barreira cutânea, camada mais externa da pele, responsável por manter a hidratação e proteger o organismo contra agressões externas. Tati Quebra Barraco faz parte da camapnha.
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