Turismo verdadeiramente desenvolvido não é aquele que cresce apenas em números

No caso do turismo de aventura, é fundamental destacar que acidentes não definem uma atividade inteira. Trata-se de um segmento que gera oportunidades econômicas, promove a valorização dos territórios e proporciona experiências transformadoras aos visitantes. No entanto, cada ocorrência reforça a necessidade de uma cultura permanente de gestão de riscos.





Em um setor baseado na confiança, a segurança deve ser entendida como requisito mínimo e não como diferencial competitivo. Investimentos em qualificação profissional, certificações, protocolos operacionais, manutenção de equipamentos e cumprimento rigoroso das normas técnicas são indispensáveis para garantir a integridade dos turistas e a sustentabilidade dos empreendimentos.

Quando a segurança falha, não apenas vidas são colocadas em risco. A imagem dos destinos é afetada, a confiança dos consumidores diminui e toda a cadeia produtiva sofre impactos que podem se estender por anos.





Paralelamente, a fala do executivo trouxe à tona uma crítica que, embora considerada dura por alguns, não representa exatamente uma novidade para os profissionais do turismo. O Brasil possui uma das maiores diversidades de atrativos do planeta. Reúne patrimônio natural, riqueza cultural, gastronomia, história e experiências capazes de atender aos mais variados perfis de visitantes.





Entretanto, potencial não se converte automaticamente em desenvolvimento. Há décadas convivemos com desafios recorrentes, como a descontinuidade das políticas públicas, a fragmentação das ações institucionais, a insuficiência de investimentos, os gargalos de infraestrutura e a ausência de estratégias permanentes que ultrapassem ciclos eleitorais e mudanças de gestão.





Essa realidade também pode ser observada no Espírito Santo. Apesar dos avanços conquistados nos últimos anos, o Estado ainda enfrenta o desafio de consolidar uma visão estratégica de longo prazo para o turismo. Possuímos uma combinação rara de atrativos: litoral, montanhas, agroturismo, patrimônio cultural, turismo de experiência, gastronomia, eventos e uma diversidade territorial que poucos estados brasileiros concentram em uma área relativamente pequena.

Contudo, ainda convivemos com dificuldades relacionadas à integração regional, à continuidade de políticas públicas, à estruturação de destinos, à qualificação de empreendedores e ao fortalecimento dos mecanismos de governança turística. Muitos municípios avançam durante determinados períodos, mas encontram obstáculos para manter projetos e estratégias ao longo do tempo.