Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
“Toca Raul”

Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória

Evento acontece no Teatro do Sesi no dia 24 de abril e contará com a participação de André Prando e Sandrera
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 09:15

Raul Seixas
Orquestra Camerata Sesi homenageia Raul Seixas em noite especial. Divulgação

Em uma junção musical de rock e orquestra, a 'rockestra' se prepara para homenagear Raul Seixas com uma versão sinfônica dos sucessos do artista. O concerto especial “Toca Raul”, com a Orquestra Camerata SESI, acontece no Teatro do Sesi, em Vitória, no dia 24 de abril, às 19h30.


No palco, a apresentação ainda contará com a participação dos artistas André Prando e Sandrera, que conduzem o público por clássicos como “Metamorfose Ambulante”, “A Maçã”, “Gita”, “Ave Maria da Rua”, “Moleque Maravilhoso” e “Tente Outra Vez”. 


A regência é do maestro convidado Tiago Padim, com a proposta de promover um encontro entre o rock brasileiro e a música de concerto, com releituras orquestrais inéditas das canções marcadas na voz de Raul.

Camerata sob a regência do maestro Isaac Gonçalves
Camerata Sesi apresenta o concerto "Toca Raul" no dia 24 de abril.  Cloves Louzada

Serviço: 

Rockestra "Toca Raul"
Data: 24 de abril de 2026
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI – Rua Tupinambás, nº 240, Jardim da Penha, Vitória/ES
Ingressos: Inteira: R$ 80; Meia: R$ 40 e Meia solidária: R$ 40*
Classificação etária: Livre


*Meia solidária: mediante doação de itens de limpeza (galão de 5L de água sanitária; kit com 10 frascos de detergente; caixa de sabão em pó; galão de 5L de desinfetante)

Veja Também 

Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade

Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival

Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento

Imagem de destaque

Dono da página 'Choquei' é preso na mesma operação que MC Ryan e MC Poze

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Orquestra Camerata do Sesi Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados