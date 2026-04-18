Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória

Em uma junção musical de rock e orquestra, a 'rockestra' se prepara para homenagear Raul Seixas com uma versão sinfônica dos sucessos do artista. O concerto especial “Toca Raul”, com a Orquestra Camerata SESI, acontece no Teatro do Sesi, em Vitória, no dia 24 de abril, às 19h30.
No palco, a apresentação ainda contará com a participação dos artistas André Prando e Sandrera, que conduzem o público por clássicos como “Metamorfose Ambulante”, “A Maçã”, “Gita”, “Ave Maria da Rua”, “Moleque Maravilhoso” e “Tente Outra Vez”.
A regência é do maestro convidado Tiago Padim, com a proposta de promover um encontro entre o rock brasileiro e a música de concerto, com releituras orquestrais inéditas das canções marcadas na voz de Raul.
Serviço:
Rockestra "Toca Raul"
Data: 24 de abril de 2026
Horário: 19h30
Local: Teatro SESI – Rua Tupinambás, nº 240, Jardim da Penha, Vitória/ES
Ingressos: Inteira: R$ 80; Meia: R$ 40 e Meia solidária: R$ 40*
Classificação etária: Livre
*Meia solidária: mediante doação de itens de limpeza (galão de 5L de água sanitária; kit com 10 frascos de detergente; caixa de sabão em pó; galão de 5L de desinfetante)