Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória

Em uma junção musical de rock e orquestra, a 'rockestra' se prepara para homenagear Raul Seixas com uma versão sinfônica dos sucessos do artista. O concerto especial “Toca Raul”, com a Orquestra Camerata SESI, acontece no Teatro do Sesi, em Vitória, no dia 24 de abril, às 19h30.





No palco, a apresentação ainda contará com a participação dos artistas André Prando e Sandrera, que conduzem o público por clássicos como “Metamorfose Ambulante”, “A Maçã”, “Gita”, “Ave Maria da Rua”, “Moleque Maravilhoso” e “Tente Outra Vez”.





A regência é do maestro convidado Tiago Padim, com a proposta de promover um encontro entre o rock brasileiro e a música de concerto, com releituras orquestrais inéditas das canções marcadas na voz de Raul.