Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira

Lançamento de Chocka Choka Crédito: Reprodução Instagram @anitta e @shakira

A parceria entre Anitta e Shakira foi lançada na última quinta-feira, 9, nas plataformas digitais. A música Choka Choka integra o próximo álbum da brasileira, Equilibrivm, previsto para chegar ao público no dia 16 de abril.

Após o lançamento, Shakira comentou a colaboração nas redes sociais e compartilhou um vídeo cantando a faixa. A artista também interpretou parte da canção em português.

"Feliz com essa colaboração! Choka Choka com Anitta já chegou! Espero que vocês gostem tanto quanto eu!", escreveu.

Mistura de ritmos e referências

A faixa combina elementos do funk com influências do pop latino, alternando versos em espanhol e português. A proposta reúne temas ligados à expressão e à força feminina.

Produzida por Papatinho e Doramola, a música utiliza interpolação de O Que É O Que É?, composição de Gonzaguinha.

Confira o vídeo