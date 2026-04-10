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Música

Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira

Após o lançamento, Shakira comentou a colaboração nas redes sociais e compartilhou um vídeo cantando a faixa
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 15:36

Lançamento de Chocka Choka
Lançamento de Chocka Choka Crédito: Reprodução Instagram @anitta e @shakira
A parceria entre Anitta e Shakira foi lançada na última quinta-feira, 9, nas plataformas digitais. A música Choka Choka integra o próximo álbum da brasileira, Equilibrivm, previsto para chegar ao público no dia 16 de abril.
Após o lançamento, Shakira comentou a colaboração nas redes sociais e compartilhou um vídeo cantando a faixa. A artista também interpretou parte da canção em português.
"Feliz com essa colaboração! Choka Choka com Anitta já chegou! Espero que vocês gostem tanto quanto eu!", escreveu.

Mistura de ritmos e referências

A faixa combina elementos do funk com influências do pop latino, alternando versos em espanhol e português. A proposta reúne temas ligados à expressão e à força feminina.
Produzida por Papatinho e Doramola, a música utiliza interpolação de O Que É O Que É?, composição de Gonzaguinha.

Confira o vídeo

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