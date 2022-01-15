Aprenda a fazer o camarão no coco criado em restaurante do ES

O camarão no coco é uma das receitas mais tradicionais do litoral brasileiro. Em Vila Velha, uma versão famosa foi criada no restaurante Atlântica pelo chef Ricardo Bodevan, que compartilhou sua receita com HZ. Confira!
CAMARÃO NO COCO, por Ricardo Bodevan
- INGREDIENTES (para duas pessoas):
- 2 cocos verdes
- 500g de camarões limpos e descascados de sua preferência
- 500ml de leite de coco de qualidade
- 200ml de creme de leite
- 1 cebola média ralada
- 3 ou 4 dentes de alho socados
- 1 maço de coentro
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
- Coloque o azeite, a manteiga e a cebola em uma panela e leve ao fogo médio.
- Quando a cebola estiver quase dourada, acrescente o alho e o sal.
- Quando o alho estiver no mesmo tom da cebola, coloque os camarões e aumente o fogo.
- Cozinhe em fogo alto por 1 minuto e acrescente a mistura de leite de coco, creme de leite e amido (essa mistura deve estar gelada).
- Mexa com um fuê (batedor de claras), sem parar, enquanto acrescenta a mistura.
- Mexa por mais 1 minuto, abaixe o fogo e deixe cozinhar por três minutos.
- Coloque o coentro e o azeite, na quantidade que preferir.
- Despeje o creme com os camarões dentro dos cocos (de preferência com polpa mole).
- Sirva com batata palha e arroz branco.