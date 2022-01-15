Prato famoso

Aprenda a fazer o camarão no coco criado em restaurante do ES

Já conhece a receita do chef Ricardo Bodevan, do Atlântica, em Vila Velha? Ele revelou todos os segredos do preparo para HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 02:00

O camarão no coco é uma das receitas mais tradicionais do litoral brasileiro. Em Vila Velha, uma versão famosa foi criada no restaurante Atlântica pelo chef Ricardo Bodevan, que compartilhou sua receita com HZ. Confira!   

CAMARÃO NO COCO, por Ricardo Bodevan

Camarão no coco servido no restaurante Atlântica Itaparica, em Vila Velha
Prato é servido no restaurante Atlântica Itaparica, em Vila Velha Crédito: Atlântica/Instagram
  • INGREDIENTES (para duas pessoas):
  • 2 cocos verdes 
  • 500g de camarões limpos e descascados de sua preferência 
  • 500ml de leite de coco de qualidade 
  • 200ml de creme de leite 
  • 1 cebola média ralada 
  • 3 ou 4 dentes de alho socados 
  • 1 maço de coentro 
  • 2 colheres (sopa) de azeite 
  • 1 colher (sopa) de manteiga 
  • 1 colher (sopa) de amido de milho 
  • Sal a gosto
MODO DE PREPARO: 
  1. Coloque o azeite, a manteiga e a cebola em uma panela e leve ao fogo médio. 
  2. Quando a cebola estiver quase dourada, acrescente o alho e o sal. 
  3. Quando o alho estiver no mesmo tom da cebola, coloque os camarões e aumente o fogo. 
  4. Cozinhe em fogo alto por 1 minuto e acrescente a mistura de leite de coco, creme de leite e amido (essa mistura deve estar gelada).
  5. Mexa com um fuê (batedor de claras), sem parar, enquanto acrescenta a mistura. 
  6. Mexa por mais 1 minuto, abaixe o fogo e deixe cozinhar por três minutos. 
  7. Coloque o coentro e o azeite, na quantidade que preferir. 
  8. Despeje o creme com os camarões dentro dos cocos (de preferência com polpa mole). 
  9. Sirva com batata palha e arroz branco.

Veja Também

5 restaurantes de moqueca capixaba com vista para o mar

Veja como fazer a farofa do João, servida em famoso bar de Vitória

Aprenda a fazer a torta de coco que é tradição em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

