5 restaurantes de moqueca capixaba com vista para o mar

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ENSEADA EM TONS DE AZUL

Construído sobre uma rocha na belíssima Costa Azul, em Iriri, o Recanto da Pedra tem uma varanda disputada, de onde se avista toda a extensão da praia, uma das principais do balneário. A cor das águas impressiona, e no cardápio, um chamariz é a moqueca de pescada com camarão médio (R$ 265). Na casa, os acompanhamentos do prato são arroz, pirão, moqueca de banana-da-terra e farofa. Horário: a partir das 11h, todos os dias. (28) 3534-1599. FOTO: Recanto da Pedra/Instagram

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NAS AREIAS DO BARROTE

No restaurante Berro d'Água, que acaba de completar 40 anos na Praia do Barrote, em Jacaraípe, a moqueca pode ser apreciada tanto no salão com janelões abertos quanto nas mesas da faixa de areia, pertinho das ondas. O peixe mais requisitado para compor o prato é o dourado, e a casa também trabalha com cação e badejo. Campeã de vendas, a moqueca de dourado com camarão médio e acompanhamentos sai por R$ 149,90. Horário: das 10h às 23h (fechado às terças). (27) 3243-3236. FOTO: Ricardo Medeiros

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PAISAGENS DE MEAÍPE

Fundado nos anos 1970 em Meaípe, Guarapari, o Gaeta criou a moquequinha de banana-da-terra (foto) que acompanha o prato não só lá, mas em vários restaurantes do Estado. Das janelas, é possível ver as ilhas que dão nome à moqueca mais completa do cardápio, de badejo, camarão VG e lagosta (R$ 460, para três pessoas). A mais pedida é a de badejo com camarão pequeno (R$ 249). Nessas duas, o valor inclui entrada (camarão frito) e sobremesa (torta de coco), além dos clássicos arroz, pirão e moqueca de banana. Horários: das 11h às 22h, todos os dias. (27) 99900-1966. FOTO: Gabriel Lordello

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MESAS AO AR LIVRE

Localizado na Praia de Interlagos, em Vila Velha, o restaurante Rosa Náutica tem gramado, bastante sombra de árvore e mesas ao ar livre com vista para o mar. As moquecas da casa custam entre R$ 119 e R$ 279,90, e são feitas com cação, dourado, badejo, robalo ou camarão. Pirão, arroz e moquequinha de banana-da-terra acompanham o prato. Horário: das 11h às 17h, de quarta a domingo. (27) 99918-9818. FOTO: Rosa Náutica/Instagram

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COM AS LUZES DO PÔR DO SOL