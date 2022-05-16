Festival reúne cardápios de almoço e jantar a partir de R$ 59,90

PARA COMER A DOIS

Domus Itálica - Almoço: carpaccio clássico ou pastéis de salmão ou de parmesão (entrada); parmegiana de bombom com espaguete ao pomodoro ou filé de linguado com arroz de tomate e molho de alcaparras (principal); banana à moda do chef (sobremesa). Jantar: carpaccio clássico ou concha de haddock gratinada (entrada); risoto de funghi com iscas de filé ou lascas de bacalhau com penne gratinado (principal); brownie com sorvete de creme e calda de chocolate (sobremesa). Valor do menu: R$ 59,90 por pessoa. Mais informações: (27) 3329-3676.

Terra à Vista - Almoço: croquete de salmão com alho-poró salteado ao molho de maracujá ou croquete de filé com crispý de couve ao molho do chef (entrada); parmegiana de frango com arroz de brócolis e batatas rústicas ou bife ancho com arroz maluco e parrilha de vegetais (principal); cheesecake (sobremesa). Jantar: croquete de salmão com alho-poró salteado e molho de maracujá ou croquete de filé com crispý de couve ao molho do chef (entrada); bife ancho com arroz cremoso ou fettuccine com molho alfredo e camarões salteados (principal); cheesecake ou torta de limão (sobremesa). Valor do menu: R$ 59,90 por pessoa. Mais informações: (27) 3208-5251

Pecorino Bar & Trattoria - Almoço e jantar: arancini de bacalhau ou polenta com molho de gorgonzola (entrada); nhoque com ragu de filé ou penne alla vodka (principal); tiramisù ou pudim de leite (sobremesa). Valor do menu: R$ 59,90 por pessoa. Mais informações: (27) 3010-3685.