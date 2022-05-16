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Preço promocional

Festival reúne cardápios de almoço e jantar a partir de R$ 59,90

Praia Gourmet acontece até 2 de junho no Shopping Praia da Costa, com menus que já incluem entrada, prato principal e sobremesa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 19:49

Menus completos de almoço e jantar com entrada, prato principal e sobremesa a um preço único e promocional por pessoa: com esse formato acontece a primeira edição do festival Praia Gourmet, em quatro restaurantes do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.
Até 2 de junho, sempre de segunda a quinta, serão oferecidas refeições completas a um valor fixo no Domus Itálica, no Terra à Vista e no Pecorino Bar & Trattoria, a partir de R$ 59,90 por pessoa. No Coco Bambu, os menus satisfazem duas pessoas e custam R$ 119,80.  

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As opções dos cardápios variam entre massas, risotos, frutos do mar, carne e preparos com bacalhau, além de sobremesas como cocada de forno, torta de limão e brownie com calda de chocolate.
Para os clientes que consumirem acima de R$ 150, o estacionamento no shopping também será gratuito de segunda a sábado - aos domingos esse serviço já não é cobrado. A liberação é feita mediante apresentação da nota fiscal no posto de atendimento, que fica no piso L2.

CONHEÇA OS MENUS DO FESTIVAL

PARA COMER A DOIS

Domus Itálica - Almoço: carpaccio clássico ou pastéis de salmão ou de parmesão (entrada); parmegiana de bombom com espaguete ao pomodoro ou filé de linguado com arroz de tomate e molho de alcaparras (principal); banana à moda do chef (sobremesa). Jantar: carpaccio clássico ou concha de haddock gratinada (entrada); risoto de funghi com iscas de filé ou lascas de bacalhau com penne gratinado (principal); brownie com sorvete de creme e calda de chocolate (sobremesa). Valor do menu: R$ 59,90 por pessoa. Mais informações: (27) 3329-3676.
Terra à Vista - Almoço: croquete de salmão com alho-poró salteado ao molho de maracujá ou croquete de filé com crispý de couve ao molho do chef (entrada); parmegiana de frango com arroz de brócolis e batatas rústicas ou bife ancho com arroz maluco e parrilha de vegetais (principal); cheesecake (sobremesa). Jantar: croquete de salmão com alho-poró salteado e molho de maracujá ou croquete de filé com crispý de couve ao molho do chef (entrada); bife ancho com arroz cremoso ou fettuccine com molho alfredo e camarões salteados (principal); cheesecake ou torta de limão (sobremesa). Valor do menu: R$ 59,90 por pessoa. Mais informações: (27) 3208-5251
Pecorino Bar & Trattoria - Almoço e jantar: arancini de bacalhau ou polenta com molho de gorgonzola (entrada); nhoque com ragu de filé ou penne alla vodka (principal); tiramisù ou pudim de leite (sobremesa). Valor do menu: R$ 59,90 por pessoa. Mais informações: (27) 3010-3685.
Coco Bambu - Almoço: batata frita ou pastel de qualquer sabor (entrada); Camarões Praia de Itamaracá ou Camarões Praia de Boa Viagem (principal); pudim ou cocada ao forno (sobremesa). Jantar: batata frita ou pastel de qualquer sabor (entrada); Camarões Praia de Tamandaré ou meia Carne de Sol do Sertão (principal); pudim ou cocada ao forno (sobremesa). Valor do menu: R$ 119,80 (para duas pessoas). Mais informações: (27) 3141-9100.
FESTIVAL GASTRONÔMICO PRAIA GOURMET
  • Quando: de 16 de maio a 2 de junho , sempre de segunda a quinta-feira
  • Onde: restaurantes Domus Itálica, Coco Bambu, Terra à Vista e Pecorino Bar & Trattoria, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
  • Quanto: a partir de R$ 59,90 por pessoa (menus com entrada, prato principal e sobremesa)
  • Mais informações: (27) 3320-6000.

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