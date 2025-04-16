Longe do mar, cidade do ES tem versão própria da torta capixaba

Rosa Módolo, de 63 anos, é uma das guardiãs da torta de Alfredo Chaves na Semana Santa: “Aqui em casa não pode faltar. É tradição e é história em mesa” Crédito: Higor Ronfini

Nem toda torta feita na Semana Santa é a famosa capixaba recheada com frutos do mar. Alguns ingredientes são até comuns, mas há diferenças entre a iguaria feita numa cidade do Sul do Espírito Santo com a produzida principalmente nos municípios litorâneos

Ao contrário da torta capixaba mais conhecida, repleta de frutos do mar, a torta feita pelas famílias de Alfredo Chaves leva apenas palmito, bacalhau salgado, temperos colhidos da horta e ovos caipiras. E isso não é por acaso. A receita nasceu da adaptação das famílias locais às condições geográficas e culturais do século XIX, e se tornou um símbolo da identidade do município.

A história dessa torta remonta à época da colonização, quando Alfredo Chaves recebeu, entre outros, imigrantes portugueses e italianos que aqui se encontraram com os povos indígenas originários e com a herança africana que ajudou a moldar a cultura local.

Essa diversidade é refletida na culinária. Como a tradição cristã é predominante, muitas famílias jejuam na época da Quaresma e na Semana Santa se abstêm de carne. Com as restrições alimentares, a torta surgiu como uma das opções para substituí-la.

A pesquisadora e escritora Penha Fronzotti Donadello detalha um pouco essa tradição. “Longe da costa, sem acesso fácil ao mar, os moradores aproveitavam o que havia em abundância nas redondezas: os palmitos extraídos das matas nativas, os temperos frescos das hortas no quintal e os ovos das galinhas criadas com cuidado. O peixe salgado, principalmente o bacalhau, era adquirido em Anchieta, em viagens mensais, ou nas chamadas ‘vendas’ – os estabelecimentos comerciais da época, que abasteciam a população com produtos vindos de outras regiões”, destaca a pesquisadora, que é moradora de Matilde, um dos distritos alfredenses

A pesquisadora e escritora Penha Fronzotti Donadello: “Longe da costa, sem acesso fácil ao mar, os moradores aproveitavam o que havia em abundância nas redondezas" Crédito: Dirceu Cetto

“Essa combinação criou uma torta única, simples nos ingredientes, mas riquíssima em significado. Mais que um prato, ela é um retrato da criatividade e da união entre os povos que construíram a história do município”, acrescenta a pesquisadora.

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO

Rosa Módolo, 63 anos, moradora da sede de Alfredo Chaves, mas nascida no interior, é uma das guardiãs dessa tradição. Aprendeu a preparar a torta com a mãe e nunca deixou de fazê-la na Semana Santa. “Aqui em casa não pode faltar. É tradição e é história em mesa”, conta com emoção.

O modo de preparo segue um ritual respeitado com carinho: o bacalhau é dessalgado com antecedência, os palmitos são refogados com alho, cebola e cheiro-verde e, por fim, os ovos são misturados delicadamente para dar leveza e cor à torta, que vai ao forno por meia hora.