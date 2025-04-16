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Leonel Ximenes

Longe do mar, cidade do ES tem versão própria da torta capixaba

Tradição remonta à época da colonização, quando o município recebeu imigrantes europeus que se encontraram com os povos indígenas e com a herança africana

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

16 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rosa Módolo, 63 anos, é uma das guardiãs da tradição da torta de Alfredo Chaves
Rosa Módolo, de 63 anos, é uma das guardiãs da torta de Alfredo Chaves na Semana Santa: “Aqui em casa não pode faltar. É tradição e é história em mesa” Crédito: Higor Ronfini
Nem toda torta feita na Semana Santa é a famosa capixaba recheada com frutos do mar. Alguns ingredientes são até comuns, mas há diferenças entre a iguaria feita numa cidade do Sul do Espírito Santo com a produzida principalmente nos municípios litorâneos
Ao contrário da torta capixaba mais conhecida, repleta de frutos do mar, a torta feita pelas famílias de Alfredo Chaves leva apenas palmito, bacalhau salgado, temperos colhidos da horta e ovos caipiras. E isso não é por acaso. A receita nasceu da adaptação das famílias locais às condições geográficas e culturais do século XIX, e se tornou um símbolo da identidade do município.

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A história dessa torta remonta à época da colonização, quando Alfredo Chaves recebeu, entre outros, imigrantes portugueses e italianos que aqui se encontraram com os povos indígenas originários e com a herança africana que ajudou a moldar a cultura local.
Essa diversidade é refletida na culinária. Como a tradição cristã é predominante, muitas famílias jejuam na época da Quaresma e na Semana Santa se abstêm de carne. Com as restrições alimentares, a torta surgiu como uma das opções para substituí-la.

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A pesquisadora e escritora Penha Fronzotti Donadello detalha um pouco essa tradição. “Longe da costa, sem acesso fácil ao mar, os moradores aproveitavam o que havia em abundância nas redondezas: os palmitos extraídos das matas nativas, os temperos frescos das hortas no quintal e os ovos das galinhas criadas com cuidado. O peixe salgado, principalmente o bacalhau, era adquirido em Anchieta, em viagens mensais, ou nas chamadas ‘vendas’ – os estabelecimentos comerciais da época, que abasteciam a população com produtos vindos de outras regiões”, destaca a pesquisadora, que é moradora de Matilde, um dos distritos alfredenses
A pesquisadora e escritora Penha Fronzotti Donadello: “Longe da costa, sem acesso fácil ao mar, os moradores aproveitavam o que havia em abundância nas redondezas
A pesquisadora e escritora Penha Fronzotti Donadello: “Longe da costa, sem acesso fácil ao mar, os moradores aproveitavam o que havia em abundância nas redondezas" Crédito: Dirceu Cetto
“Essa combinação criou uma torta única, simples nos ingredientes, mas riquíssima em significado. Mais que um prato, ela é um retrato da criatividade e da união entre os povos que construíram a história do município”, acrescenta a pesquisadora.

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO

Rosa Módolo, 63 anos, moradora da sede de Alfredo Chaves, mas nascida no interior, é uma das guardiãs dessa tradição. Aprendeu a preparar a torta com a mãe e nunca deixou de fazê-la na Semana Santa. “Aqui em casa não pode faltar. É tradição e é história em mesa”, conta com emoção.

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Afinal, existe só uma receita de torta capixaba verdadeira?

O modo de preparo segue um ritual respeitado com carinho: o bacalhau é dessalgado com antecedência, os palmitos são refogados com alho, cebola e cheiro-verde e, por fim, os ovos são misturados delicadamente para dar leveza e cor à torta, que vai ao forno por meia hora.
Durante a Semana Santa, Alfredo Chaves recebe inúmeros visitantes que vêm rever a família, curtir as cachoeiras e, claro, saborear a famosa torta. Uma tradição que segue viva, alimentando corpos e corações com sabor, memória e identidade.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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