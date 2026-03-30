Muito além da torta: saiba o significado de cada dia da Semana Santa

Pelo menos no Estado do Espírito Santo, a Semana Santa tem sabor de torta capixaba, servida, segundo a tradição, a partir da Quinta-Feira Santa - embora muita gente opte por degustá-la na Sexta-Feira Santa. Mas um dos pratos mais tradicionais do ES não esgota o simbolismo desse período que é o mais sagrado para os cristãos, principalmente os católicos.