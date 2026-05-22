Produtor rural é multado em R$ 87 mil por desmatamento em Castelo

Um produtor rural da localidade de Alto Estrela, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi multado em mais de R$ 87 mil por desmatamento irregular na quarta-feira (20), durante uma ação da Polícia Militar Ambiental.





Durante a fiscalização, foi constatado o corte de aproximadamente 60 mil metros quadrados de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração, incluindo área de preservação permanente (APP).





De acordo com a polícia, a situação foi identificada a partir de um alerta da central de monitoramento ambiental. Após levantamento fotográfico e georreferenciamento da área, foram aplicadas medidas administrativas como multa, embargo da área e apreensão do material lenhoso restante. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.