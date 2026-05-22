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Fiscalização

Produtor rural é multado em R$ 87 mil por desmatamento em Castelo

Área de Mata Atlântica, incluindo APP, destruída sem autorização, foi embargada após ação da Polícia Militar Ambiental

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 11:09

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mai 2026 às 11:09
Polícia Militar Ambiental flagra desmatamento em Castelo
Polícia Militar Ambiental flagra desmatamento em Castelo Divulgação/ Polícia Militar Ambiental

Um produtor rural da localidade de Alto Estrela, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi multado em mais de R$ 87 mil por desmatamento irregular na quarta-feira (20),  durante uma ação da Polícia Militar Ambiental.


Durante a fiscalização, foi constatado o corte de aproximadamente 60 mil metros quadrados de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração, incluindo área de preservação permanente (APP).


De acordo com a polícia, a situação foi identificada a partir de um alerta da central de monitoramento ambiental. Após levantamento fotográfico e georreferenciamento da área, foram aplicadas medidas administrativas como multa, embargo da área e apreensão do material lenhoso restante. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.

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